Barzani diretiyor: Teklif gelmedi süre de kalmadı...

Yüksek Referandum Komisyonu'nun IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında Erbil'in Salahaddin kentindeki başkanlık konutunda toplandığı belirtildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar referandumun yerini tutacak teklif henüz gelmedi ve yeterli süre de kalmadı. Eğer Kürdistan'ın bağımsızlığı için tam garanti verilmezse referandum 25 Eylül'de yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"GEREKLİ SÜRE VURGUSU"

Açıklamada, "Bağdat ile her şekilde diyalog kapısının aralanıp, gerekli sürenin tanınmasına karar verildi." denildi.

Açıklamada ayrıca (referandum meselesinde) tavırların netleşmesi için, Erbil'den bir heyetin cumartesi günü Bağdat'ta temaslarda bulunacağı bilgisine yer verildi.