Barzani dalgası

SINIRIMIZIN hemen yanında yaşananlar Türkiye piyasalarını dalgalandırdı. Kuzey Irak’da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) dün yapılan ‘bağımsızlık referandumu’ nedeniyle Türkiye piyasaları diğer ülkelerden ayrıştı. Almanya seçimlerinde Angela Merkel’in partisinin birinci çıkmasına rağmen kan kaybına uğraması ve aşırı sağcı AfD partisinin Hitler’in ardından ilk kez parlamentoya girmesi Euro’ya tüm dünya para birimlerine karşı değer kaybettirdi. Ancak, Türk Lirası’na karşı Kuzey Irak’taki referandum gerginliği Euro’ya kazandırdı. Dolar, 1.5 ayın zirvesi olan 3.53 lirayı, Euro 2 ayın zirvesi olan 4.20 lirayı aştı. Borsa İstanbul’da kayıp bir ara yüzde 2.5’e geldi ve 2.5 aydır böylesi kayıp yaşanmamıştı. Dolarda bankalararası piyasada son işlemler 3.5329 liradan yapılırken, Euro’da 4.1997 lira oldu. Borsa İstanbul da günü yüzde 1.75 kayıpla 102 bin 270 puandan kapattı. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası işlemlerde dolar 3.54, Euro 4.21 lirayı geçti.

3.52 LİRA KRİTİK SEVİYE

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Başbakan Yıldırım’ın yaptırım açıklamaları sırasında doların 3.53 lirayı gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu durumda Fed sonrasında aşılamayan seviye olan 3.52 kritik olacaktır. Mevcut baskı yukarı doğru; 3.52 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.55 – 3.58 gibi hedeflere hareket oluşturabilir. Doların 3.49’un altında kalıcılık sağlaması için gündemin durulması gerek. Küresel dolar hareketi de bu haftaki gelişmeler çerçevesinde yukarıya doğru ivmelenirse kurlarda daha yüksek seviyeler görülecektir.”

BORSADA SATIŞ FAZLA

Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası Direktörü Murat Tufan, jeopolitik risk sürecinin yükselmesiyle birlikte Bist 100 endeksinde gerilemelerin hız kazandığını vurgulayarak “Euro’nun küresel anlamda değer kaybederken yurtiçinde yükselmesini daha çok TL varlıklarında yaşanan değer kayıplarına bağlayabiliriz. Ancak, Bist 100 endeksinde satışların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. TL varlıkları kısa vadede yaşanan gelişmelere negatif tepki verse de orta vadede yeniden olumlu görüntüsünü sürdürebilir. Ancak, Fed’in atacağı adımlar ve Kuzey Kore ABD arasındaki yaşanan gerginlik piyasaların takibinde. Dolar için 3.5450 seviyesi ön plana çıkabilir. Bu seviye geçilirse yükseliş hız kazanabilir” dedi.

BORSADA 1 HAFTALIK KAYIP YÜZDE 5.5

GEDİK Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, Kuzey Irak etkisi ile geçen hafta başlayan negatif seyrin sürdüğünü belirterek “Türk Lirası bu perdede yüzde 2.5, BIST yüzde 5.5 değer kaybetti. Euro dünyada değer kaybediyorsa da TL daha fazla düştüğü için bu bize yansımadı. Irak faktörü gündemde düşse de ekimde AB liderler zirvesi ve kasımda fonların pozisyon kapama geleneği havanın yeniden parçalı bulutlu bir hal alması ile BIST’de 95 bin puan dolarda 3.63’ün test edilmesine neden olabilir” dedi.

ŞU ANDA HABUR’DA KAPATMA YOK

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı’na ilişkin “Şu anda kapatma yok, Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz” dedi. Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Türkiye’deki bazı TIR şoförleri kendileri tedirgin olduğu için sınırdan geçmek istemedi. İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiri-riz” diye konuştu. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı.