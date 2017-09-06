Barzani: Bağımsızlıktan sonra görevim tamamlanacak

Barzani, “Irak’la modern, demokratik ve federal bir devlet kurulması üzerine anlaşmıştık ancak mevcut durumda dini ve belli bir grubun üzerine kurulmuş bir devlette yaşıyoruz” dedi.

Rrbil merkezli Rudaw'ın aktardığına göre 25 Eylül’de Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak olan bağımsızlık referandumuna ilişkin de konuşan Barzani, şunları söyledi:

“Birlikte yaşamak adına çok çaba sarfettik. Olmayınca referandum kararı kaldık. Bizden referandumu ertelememizi talep ediyorlar. Biz de, ‘Biz de alternatif verin’ diyoruz.”

Barzani, “Tek amacım halkımın bağımsızlığını kazanması. Bu amacıma ulaştığım an görevim tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Mesud Barzani, 25 Eylül’de referaduma gitme kararını almıştı.