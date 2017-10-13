Barzani ABD'ye şikayet etti: Koalisyon haberdar olmalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elimize geçen bilgilere göre Haşdi Şabi, Kerkük'ün güneyindeki Beşir köyü ve Tazehurmatu kasabasında toplanıp askeri yığınak yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hawrami, askeri yığınağın sebebinin, Peşmerge'nin elinde tuttuğu Kerkük'teki bölgeler ve petrol kuyularına saldırmak olduğunu ileri sürdü.

Irak'ta petrol rezevleri bakımından zengin Kerkük kentinde Havana, Bay Hasan, Babagurgur, Hebaziya, Cenbure olmak üzere toplam 5 petrol kuyusu var.

Bu petrol kuyularından Havana ve Bay Hasan IKBY'nin denetimindeyken, diğer 3 kuyu ise Irak merkezi hükümeti tarafından işletiliyor.

HAREKETLİLİK ARTTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin son günlerde Musul ve Kerkük vilayetlerinde askeri hareketliliğin arttığını iddia etti.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Serbest Lezgin'in, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Ken Gross ile Erbil kentinde bir araya geldiği ifade edildi.

"ABD BİLMELİ"

Toplantıda Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasındaki temas hattında son günlerde meydana gelen hareketliliğin ele alındığı belirtilen açıklamada, IKBY'nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bu durumdan haberdar olmasını istediği kaydedildi.

Lezgin'in görüşme esnasında Gross'a Irak ordusunun Musul'un batısında yer alan Sincar ve Kerkük'ün güneyine yakın mevzilerde askeri hareketliliğin arttığını ve bunun iyi bir niyet göstergesi olmadığını söylediği aktarıldı.

Açıklamada Lezgin'in uluslararası koalisyon güçlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmesini, istenmeyecek durumların yaşanmasına izin verilmemesini talep ettiği belirtildi.

Buna karşılık ABD Erbil Başkonsolosu Gross ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve istenmeyecek durumlara karşı hassas davranılması gerektiğini söylediği kaydedildi.

SALDIRI İDDİASI

Terör örgütü DEAŞ'ın, Haziran 2014 tarihinde Musul başta olmak üzere birçok bölgeyi ele geçirmesinden sonra Irak ordusunun çekildiği Kerkük gibi birçok yere Peşmerge güçleri konuşlanmıştı.

IKBY Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Kerkük ve Musul'da Peşmerge güçlerine saldırı planı içerisinde olduklarını iddia etmişti.

Buna karşılık Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlerle savaş başlatmayacaklarını söylemişti.