Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Barzani 1 Kasım’da görevi bırakacak’

    ‘Barzani 1 Kasım’da görevi bırakacak’

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 22:21 | Son Güncelleme:

    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) bir yetkili, Başkan Mesut Barzani’nin 1 Kasım’da görevi bırakacağını söyledi.

    Reuters haber ajansına konuşan yetkili, Barzani’nin IKBY Parlamentosu’na bir mektup gönderdiğini ve meclisi görevi bırakma konusuyla ilgili bilgilendirdiğini aktardı. Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani’nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, bugün yapılacak oturum öncesi IKBY Parlamentosu’na konuyla ilgili bir mektup gönderdiğini duyurdu. IKBY Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki de Barzani’nin bugünkü oturum öncesi parlamentoya mektup gönderdiğini doğruladı ancak mektubun içeriğine dair bir detay vermedi. Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra üyeler tarafında görüşüleceğini belirtti.

    12 YILDIR GÖREVDE
    2005 yılında parlamentoda seçilerek Başkanlık görevine gelen Barzani, 2009’da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 69’unu alarak 4 yıllığına seçilmişti. İktidar ve muhalefet partileri arasında imzalanan anlaşma ile Barzani’nin görev süresi 2013’te 2 yıl daha uzatılmıştı. 2015’te ise DEAŞ ile mücadele nedeniyle, IKBY Şura Meclisi Barzani’nin görev süresini 2 yıl daha uzatma kararı almıştı. Şura Meclisi’nin aldığı karar 1 Kasım’da doluyor. Barzani’nin, 7 Haziran’da bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantıda hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta seçimleri 8 ay erteleme kararı almıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri