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Barter modeliyle ihracat

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 21:27Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 21:27

TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Afrika ülkelerinde başlatacakları ihracatta barter sistemi olarak bilinen “emtia bazlı finasman” modeliyle, parayla ticaret yapılamayan pazarlarda dış satımın artmasını beklediklerini söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta uzun bir süredir tartışılan barter modeli üzerindeki çalışmaların da son aşamaya geldiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin hedef pazar olarak belirlediği Afrika coğrafyası için çok önemli bir modeli hayata geçireceklerini kaydetti. Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Afrika’daki 8 ülke için alıcılar, satıcılar, üretim potansiyeli, tüketim bilgileri ve bu ülkelerde yapılabilecek projeler gibi başlıkları içeren çok boyutlu bir çalışmayı tamamladık. Yıl sonu gelmeden bu 8 ülkeden bir veya bir kaçında barter olarak da bilinen emtia bazlı finansman modelini deneyeceğiz.”

Etiketler: Eximbank , Barter modeli , gazetehaberleri
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