Barooos’ta kaç“O” var? “3”

GALATASARAY 22 Kasım Cumartesi günü geçilen Ankaraspor etabından sadece 1 puan çıkarabildi. Takım Pilotu SKIBBE, yarış sonrası yaptığı açıklamada; “Özellikle etabın ikinci bölümünde, hava koşullarının kötüleşmesinden dolayı, istedikleri zamanları yapamadıklarını, aldıkları 1 puanın kendileri için kötü bir sonuç olduğunu” bildirdi. SKIBBE’nin daha önceki kazalarından ve puan kayıplarından rahatsız olan Takım Patronları, hafta içinde takımda bir operasyon düzenledi. SKIBBE’ye göz kulak olsun diye, yaşının ilerlemesi sebebiyle artık yarışmayan eski Pilotlardan FELDKAMP, Co Pilot’luğa getirildi. Yeni yapılanma sonrasındaki ilk yarış, hafta içindeki UEFA RALLİSİ’nin Metalist etabıydı. Bu organizasyonda, yarış öncesi oldukça rahat pozisyonda olan Takım, aracın yoldan çıkıp parçalanmasıyla, kendini sıkıntıya soktu.

Gökmen Avcı yazıyor

ANKARA RALLiSİ’nin Hacettepe Etabı 30 Kasım 2008 Pazar günü yapıldı.

DETAYLAR: İzninizle bu bölümü Futbol Maçı gibi değerlendireyim.

Kasım ayı sonuna gelmiş olmamıza rağmen, oldukça güzel bir havada ve saha koşullarında karşılaşma başladı. Seyirci tribünleri tamamen doldurmuş olmasa da, desteği tam. Rakip ligin alt sıralarındaki 9 puanlı Hacettepe. Kolay bir maç olması lazım ama, Galatasaray kendi kendine oyunu zora sokabilir. Galatasaray oyuna baskılı başlıyor. Hacettepe ise sert oyunla ve orta sahada kaptırdığı topların ardından yaptığı faullerle rakibi durdurmaya çalışıyordu. Hacettepeli ZOKO orta sahada SABRİ’yi şöyle bir kucağına alıp, yere çarpıyor. Arkasına sinirli bir şekilde dönen SABRİ, karşısında oldukça iri cüsseli birini görünce, her zamankinin aksine, arkasını dönüp oradan uzaklaşıyor. Hakem de bu pozisyonu sadece faulle geçiştiriyor. Ama daha az cüsseli TOZO’ya aynı müsehamayı göstermiyor.

Sol kanattan etkili olan Galatasaray, LINCOLN ile 3 pozisyon bulsa da, golü bulamıyordu. Kewell’ın ısrarla sağ kanatta oynatılmasını anlayamıyorum. Adamcağız oralarda hiçbir şey yapamıyor. MIERA oldukça kötü. Sürekli adam kaçırıyor. 34. dakikada SANDRO’yu da kaçırınca skor 0-1’e geldi. Golden sonra Galatasaray Hacettepe karşısında baskı kuramadı ama, uzatma dakikalarında kaleci Recep’in inanılmaz hatasıyla topu önünde bulan BAROS topu filelerle buluşturdu. 1-1

İkinci yarıya Ümit KARAN’la başladı. SKIBBE’nin ısrarla yedek tuttuğu bu futbolcuyla hücum gücünü iyice arttırdı. Galatasaraylı futbolcuların bile göremediği elle oynamayı, Hakem Süleyman ABAY görünce, Galatasaray lehine penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan BAROOS skoru 2-1’e getirdi. Öne geçen Galatasaray daha rahat oynamaya başladı. SABRİ’nin uzaktan attığı etkili şutları RECEP güçlükle çıkarıyordu. Maçın 72. dakikasında Ümit KARAN sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topa, kale önünde kafayla dokunan BAROOOS takımının ve kendinin 3. golüne imzasını atıyordu. Maçın sonuna kadar Mehmet TOPAL, Ümit KARAN ve LINCOLN ile pozisyonlar bulsa da maç 3-1’lik skorla tamamlandı.

Mehmet TOPAL’a yerini bırakan KEWELL’ın yüzünde sıkıntı vardı. O’nu bu sıkıntıya sokmanın gereği var mı? Bunu SKIBBE’ye sormak lazım.

Bakalım GALATASARAY Takımı, ANKARA RALLİSİ’nin Üçüncü (Ankaragücü) ve Dördüncü (Gençlerbirliği) Etabının ardından, kaç puanla DERBİ RALLİSİ’nin Beşiktaş Etabına çıkacak.

Ayrıca hafta içi UEFA’da zorlu bir HERTA BERLİN sınavı da Onları bekliyor.