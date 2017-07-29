'Baron'a baskın

Ankara’nın uyuşturucu baronu olarak bilinen organize suç örgütü lideri Kadir İnan (37), 2015 yılında cezaevinden firar etti. Hakkında 2’si müebbet olmak üzere 14 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve 134 suç kaydı bulunan İnan, yapılan tüm aramalara rağmen yakalanamadı.



Sahte kimlik kullanarak Ege Denizi’nden mültecilerle birlikte yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı belirlenen İnan’ın izine son olarak Almanya’da ulaşıldı. Ankara Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnan’ın Türkiye’deki adamlarını takibe aldı. İstihbarat polisinin yaptığı takibin ardından İnan’ın Ankara’daki bir adamının iki gün önce İzmir’e geçtiği belirlendi.



Bunun üzerine istihbarat polisi, İzmir’de adım adım takip başlattı. Takipte İnan’ın deniz yolundan yasa dışı olarak 3 gün önce Türkiye’ye geldiği ve İzmir’de kaldığı belirlendi. İnan ve beraberindeki 3 kişinin İzmir’deki bir alışveriş merkezinde olduğu belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.



Özel Harekat polisinin de desteğiyle yapılan operasyonda İnan ve beraberindeki 3 adamı ile İnan’a ait olduğu tespit edilen yatın kaptanı da yakalandı. Gece yarısı tarifeli uçakla Ankara’ya getirilen İnan ve yanındaki 4 kişi, havalimanından özel harekât ekipleri eşliğinde zırhlı araçla alındı. Çelik yelek giydirilen İnan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirildi.



KAÇMAK İÇİN KENDİNİ BIÇAKLAMIŞTI

KADİR İnan, 2011 yılında bir uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda yakalandı. İnan, tutuklanarak, Sincan F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Yemek sırasında bulduğu bıçağı göğsüne saplayan ve kanlar içinde kalan İnan, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrasında hastanedeki odasında nöbetçi askerlerin uyuduğu sırada ikinci kattaki camdan atlayarak firar etti.



Kurtlar Vadisi dizisinin karakteri Polat Alemdar hayranı olan ve yaşamında onu taklit eden İnan, 2 yıl sahte kimlik kullanarak polisten kaçtı. İnan, 10 Şubat 2013 tarihinde TEM Otoyolu’nda çektiği görüntüsünü YouTube’a yükledi. İnan’ın “Her şeyi kaybetmeyi göze almalısın” konulu videosunu izleyen polis, operasyon için çalışma başlattı. İnan’ın görüntüyü yüklediği bilgisayarın IP’sinden yola çıkan polis, Gölbaşı’nda bir eve baskın yaptı. İnan, evin bodrumunda yakalandı. İnan, 2015 yılında ikinci kez firar etti.