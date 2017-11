Baro'daki el sıkmama tartışmasında kavga sürüyor

Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, stajyer avukatların ruhsat töreninde elini sıkmayı reddeden avukat Pınar Çelik Arpacı'nın kürsüde konuşma yapmasına izin vermedi. Baro Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen ruhsat törenine, Baro Başkanı Öztekin, baro yönetimi, bazı avukatlar, ruhsat almaya hak kazanan stajyerler ile aileleri katıldı.



Öztekin, törende avukat Pınar Çelik Arpacı'nın yanında stajyer olarak görev yapan avukata ruhsatını verdi. Bu sırada Arpacı, Öztekin'in elini sıkmayı reddetti. Bunun üzerine Öztekin, Arpacı'yı meslektaşlarının yanında bu hareketi yaptığı için kınadığını söyledi. Öztekin, yaşanan tartışma sırasında kürsüden katılımcılara hitaben olayla ilgili konuşma yapmak isteyen Arpacı'ya izin vermedi.



ÖZTEKİN: 'MAKAMA SAYGISIZLIK'



Baro Başkanı Öztekin, yaşananların ardından düzenlediği basın toplantısında, her siyasi görüşten meslektaşıyla bir aya geldiğini ve onların tüm sorunlarında yanlarında olduğunu belirterek kentteki bine yakın meslektaşıyla aynı yakınlıkta bulunduğunu söyledi. Stajyer avukatların ruhsat töreninde böyle bir hadisenin yaşanmasından üzüntü duyduğunu dile getiren Öztekin, şöyle konuştu:

"Arkadaşımın davranışını doğru bulmuyorum. Orada makama saygısızlık söz konusudur. Tasvip etmiyorum. Ben hiçbir zaman, yargılandığım, davam olan meslektaşlarıma bile, makamı temsil etmem dolayısıyla resmi törenlerde veya başka yerlerde elimi uzatırım. Arpacı'nın baro başkanının elini sıkması gerekirdi. Sıkmaması baroya aidiyet duygusunun olmadığını, makama karşı nezaketsiz ve saygısız davrandığını göstermiş olur. Meslektaşımızın bu uygunsuz davranışına bir tepki vermem gerekiyordu. Provokatif bir amaçla geldikleri belliydi. İnsan Hakları Komisyonu'ndaki çalışmalara aykırı davranmaları nedeniyle yönetim kurulu kararıyla üyeliklerine son vermiştik. Bir tepkiyle geldikleri belliydi. Ama bunun konuşulacağı yer burası değildi. Orada yurttaşlarımızda farklı bir algılama oluşturmadan her zaman makamıma gelip bu durumu konuşabilirlerdi. Ben her türlü diyaloğa açık bir baro başkanıyım. Bu meseleler yargıya intikal etmiştir. Bunların konuşulacağı yer orası değildir. Ayrıca ruhsat töreninde yanında staj yapılan avukatın kürsüden konuşma yapması gibi bir geleneğimiz de kesinlikle yoktur. Böyle bir olayın tekrarlanmasını kesinlikle arzu etmem. Baroda bir daha da böyle bir olay yaşanmayacaktır. Meslektaşlarıma aynı yakınlıkta olmaya devam edeceğim."



ARPACI: 'İSTİFAYA DAVET EDİYORUM'



Avukat Pınar Çelik Arpacı ise yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca "Yadına yönelik şiddet son bulsun" diye mücadele veren bir kadın, avukat olarak Baro Başkanı Rıza Öztekin tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını savundu. Son dönemde baroda yaşananlar nedeniyle başkanının elini sıkmamasının kişisel tercihi olduğunu aktaran Arpacı, şunları kaydetti:



"Bilindiği gibi Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Komisyonu'ndaki görevime bir daha aynı komisyonda görev almamak üzere son verilmişti. Bu olaya dair Eskişehir Barosuna karşı açmış olduğum davada vekilliğimi yürüten meslektaşıma baro tarafından disiplin soruşturması açılmıştır. Yaşanan ve baro gelenekleriyle uyuşmayan bu haksızlıklar karşısında Baro Başkanı Rıza Öztekin'in elini sıkmak istememem, hukuksuz uygulamaları temsil eden bir kimseye en hafifinden böylesi bir tepki göstermem anlaşılacaktır. Yaşanan bu olay sonrasında her türlü hukuki yola başvuracağım. Öztekin'i görevinden istifa etmeye davet ediyorum."



İnsan Hakları Üyelerinin Büyükada'da bazı kişilerin gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla temmuz ayında yapacakları basın açıklamasına izin vermeyen baro, komisyon üyesi 9 avukatı üyelikten çıkarmıştı. İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Arpacı, bunun üzerine Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığından istifa etmiş ve avukatı aracılığıyla baro aleyhinde dava açmıştı. Baro da aleyhte dava açan avukatlar hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.