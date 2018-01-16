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    Barkodlu sürücü belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 18:29 | Son Güncelleme:

    Barkodlu sürücü belgesi sorgulama işleminin nasıl yapılacağı iş yeri sahipleri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. İş yerlerinde çalışması için sürücü alan vatandaşlar, aldıkları sürücünün geçmişte bir cezası olup olmadığını araştırıyorlar. Peki, barkodlu sürücü belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    Barkodlu sürücü belgesi sorgulama işleminin nasıl yapılacağı sorgulanmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden sürücü ceza bilgisi ve barkodlu belge sorgulama işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. İşte ayrıntılar.

    Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Sorgulama

    Bu hizmetin sonucunda; Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sisteminde kayıtlı olan, sürücü belgenize yazılan trafik cezaları ile sürücü belgenizin iptaline ilişkin bilgileri içeren barkodlu belge oluşturulacaktır. Söz konusu trafik cezası ve sürücü belgesi iptal kaydınız yoksa ceza ve iptal kaydının olmadığına dair barkodlu belge oluşturulacaktır.

    Aynı gün içerisinde en fazla 2 adet sürücü ceza bilgisi barkodlu belgesi oluşturabilirsiniz. Bir sonraki aşamada karşınıza çıkacak olan "Kayıtlı Belgelerim" bağlantısını kullanarak, bugün içerisinde oluşturduğunuz belgelere erişebilirsiniz.

    Oluşturacağınız belge, belge üzerindeki "Barkod Numarası" ve "T.C. Kimlik Numaranızı" paylaştığınız kurum, kuruluş veya kişiler tarafından "Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Doğrulama" hizmeti ile görüntülenebilecektir.

    Bu hizmet ile sunulan bilgilerinizde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız öncelikle bulunduğunuz yere en yakın il/ilçe trafik birimi ile irtibata geçiniz.

    BARKODLU BELGE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: sürücü ceza belgesi , barkodlu sürücü belgesi sorgulama
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