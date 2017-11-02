Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bariyerleri aşan kamyon D-100 karayoluna yuvarlandı

    Bariyerleri aşan kamyon D-100 karayoluna yuvarlandı

    Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)
    02.11.2017 - 06:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'de Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon bariyerleri aşarak E-5 karayoluna yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücü yaralandı.

    Kaza saat 03.00 sıralarında Darülaceze Caddesi Talatpaşa Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vecdi Pembegül yönetimindeki 34 TE 5446 plakalı sebze yüklü kamyon Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Bariyerleri aşan kamyon D-100 karayoluna yuvarlandıBariyerleri aşan kamyon daha sonra E-5 karayoluna yuvarlandı. Kazada sürücü Pembegül, yaralanırken, kaza sonrası kamyonetteki lahanalar ise yola savruldu.

    Bariyerleri aşan kamyon D-100 karayoluna yuvarlandıİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Pembegül sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bariyerleri aşan kamyon D-100 karayoluna yuvarlandıKaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten sağlanırken kaza yapan kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Bariyerleri aşan kamyon D-100 karayoluna yuvarlandı

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri