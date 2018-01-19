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    Bariyer ok gibi saplandı!

    DHA
    19.01.2018 - 20:22 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobile çarpıp savrularak yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplanann cipin sürücüsü Ümit Kaba’nın sol bacağı koptu. Kaba, kopan bacağı ile birlikte hastaneye kaldırılırken, otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

    Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Aydın’dan Denizli yönüne giden Ümit Kaba, yönetimindeki 09 YS 509 plakalı cipin direksiyon kontrolünü Kumkısık Mahallesi yakınlarında yitirdi.

    Kontrolden çıkan cip, öndeki Ulaş Yayla yönetimindeki otomobile çarpıp savrularak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Arka koltuğa kadar giren çelik bariyer, cipin sürücüsü Kaba’nın sol bacağını jilet gibi kesip, kopardı. Otomobil sürücüsü Ulaş Yayla ile yanındaki Yılmaz Teker de kazada yaralandı.

    Bariyer ok gibi saplandı

    Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından cipten çıkartılan Kaba, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kopan bacağı ile birlikte İzmir’deki bir özel hastaneye götürüldü.

    Bariyer ok gibi saplandı

    Diğer 2 yaralı ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaba’nın kopan bacağının yerine dikilip, dikilemeyeceğine götürüldüğü İzmir’deki hastanede karar verileceği bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: merzifon , son dakika
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