Baristasız Starbucks hizmeti Türkiye'de uygulanmaya başlandı

Starbucks on the go; akaryakıt istasyonu, üniversite, hastane gibi alanlarda hızlı ve kolayca ulaşmanızı sağlayacak ve günlük rutinleriniz üzerinde duran alanlara konumanladırılacak.

Starbucks on the go ile kahve seçiminde yine özgürsünüz. Kiosklarda 100'e yakın kahve hazırlamanız mümkün. Bu hizmet Türkiye'de henüz yeni olsa da önümüzdeki yıllarda bu hizmete birçok noktadan ulaşmak mümkün olacak. Şimdilik İstanbul’da Shell (Ihlamur, Merter Çırpıcı, Sefaköy, Yeniköy, Maslak ve Şenlikköy) ile OPET (Ataköy ve Kavacık) akaryakıt istasyonlarında kullanılabiliyor.

Bu uygulama, adını sürekli yanlış yazan baristalardan sıkılan kimseler için oldukça iyi bir alternatif olacağa benziyor.

