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    Barışmak için çağırdı... Sonrası felaket!

    DHA
    03.01.2018 - 06:16 | Son Güncelleme:

    Karaman'da 20 yaşındaki Durmuş T.'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 18 yaşındaki Ceyda Aycan'ı barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürdüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olay saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş T., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. İddiaya göre, Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kadına 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş T., ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren Durmuş T.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Barışmak için çağırdı... Sonrası felaket

    Etiketler: Kadın cinayeti , PARK , Silahlı saldırı , Cinayet , HABER
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