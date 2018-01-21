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    Barışmadı diye öldürdü

    Muammer ŞEN/DHA
    21.01.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

    KARAMAN’da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Ceyda Aycan’ı (18) tabancayla öldüren Durmuş Türkiş (29), tutuklandı.

    Durmuş Türkiş, 2 Ocak günü saat 20.40 sıralarında eski kız arkadaşı Ceyda Aycan’a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan’a barışmak istediğini söyleyen Türkiş, olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Türkiş kaçtı. Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ceyda Aycan kurtarılamadı. Polis, Türkiş’in, Karaman’dan ayrılıp sahte kimlikle telefon hattı aldığını belirledi. Ardından Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir gazinoda işe başladığını ve sahte kimlikle bir otelde konakladığını saptadı.

    UNUTAMAMIŞ
    Yakalanıp çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Türkiş ifadesinde, “Onu unutamamıştım. Tekrar barışmak için parka çağırdım. Bir arkadaşıyla parka geldi. Ceyda’ya onu sevdiğimi ve  barışmak istediğimi söyledim. Ceyda, benimle barışmak istemediğini söyledi. Ben de Ceyda’yı korkutmak için belimdeki silahı çıkararak yere doğru ateş ettim. Amacım onu korkutmaktı, bilerek öldürmedim. O mermilerin nasıl Ceyda’ya isabet ettiğini bilmiyorum” dedi.

    Etiketler: Kadın cinayeti , gazetehaberleri , son dakika
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