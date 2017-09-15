Barışa silahla gelmiş

Dizi filmi müziği besteleyen ve ‘Sor Bana’ isimli albüm çıkaran müzisyen Emre Güvener (32) 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Demir Güvener’in (30) annesine ait Kağıthane’deki eve gitti.



İddiaya göre Güvener, kayınvalidesi Melehat Demir, kayınbiraderi Murat Demir, baldızı Betül Demir’in (35) olduğu evde eşi Zerrin Demir Güvener ile bir süre konuştu. Eşiyle geçimsizlik yaşayan Zerrin Demir Güvener boşanmak istiyordu. Emre Güvener karşı çıkıyordu. Bu sırada kayınvalide Melahat Demir namaz için başka bir odaya gitti. Eşine barışmak istediğini söyleyen Güvener ‘red’ cevabı aldı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emre Güvener, tabancayla eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir’in kafalarına birer el ateş etti. Daha sonra bir el de kendine ateş edip intihara kalkıştı.



DAHA ÖNCE SİLAHI YOKTU

Askerliğini geçtiğimiz günlerde bitirdiğini söyleyen 22 yaşındaki Murat Demir ise olayı şöyle anlattı: “Eniştem bize gelmişti. Ablamla son günlerde arası kötüydü. Yaklaşık 6 aydır ablam bizde kalıyordu. Eniştem barışmak istiyordu. Ablam da boşanmak istiyordu. Bunu konuşuyorlardı. Olaydan önce ben odama geçtim. Silah seslerini duydum. Geldiğimde hepsi yerde yatıyordu. Eniştemin silahı yoktu. Eve girdiğinde çok donuk bir surat ifadesi vardı. Ama böyle bir şey yapabileceğini tahmin edemezdim. Eve hazırlıklı gelmiş. Kabul etmez ise öldürürüm demiş. Yani öldürmek için gelmiş. Yoksa silahla dolaşan biri değildi. Ablamla anlaşamıyorlardı.” İntihar girişiminde bulunan Emre Güvener’in tedavisi ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam diyor.



SANDALYEYİ YERE VURUYOR SANDIM

2 kız kardeşin cenazesi olayın ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Acılı anne Melahat Demir, iki kızının cenazesini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Kızının açtığı boşanma davasının sürdüğünü belirten anne Demir, “Mahkememiz ertelendi. ‘Tekrar beraber olalım” diye geldi. İkimiz dışarı çıkmıştık Betül ile birlikte. Geldikten sonra damat gelmiş. ‘Hoş gelmiş’ dedim. Lavaboya gittim. Lavaboda büyük kızımın ‘Ne demek istiyorsun sen’ dediğini duydum. Sonra takır takır sesler gelmeye başladı. Sandalyeyi yere vuruyor zannettim. Çıktım baktım ki kapı ardına kadar açık. Öbür tarafa baktım iki kızım koyun koyuna” dedi.



