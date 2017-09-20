 Barış Üregül ile Asya Engin ayrıldı mı

Asya Engin'in sosyal medya hesaplarından eşiyle yer aldığı fotoğrafları kaldırması da iddiaları güçlendirdi.

Duymayan Kalmasın'a konuşan Barış Üregül, ayrılıkla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Ayrılık haberleri nereden çıktı bilmiyorum... Reklam yapmayı sevmediğimiz için böyle ortak bir karar aldık. Ben de sosyal medya hesabımı kapattım. Reklam olmasın diye fotoğraflarımızı kaldırmış olmamızın ayrılık olarak yorumlanması tuhaf."

Asya Engin, Tarık Akan'ın 16 Eylül'deki anmasına da katılmamış, sosyal medya hesabında usta sanatçı ile ilgili duygusal bir mesaj paylaşmıştı...

"Herkesin hayatından bir Tarık Akan geçti. Ne mutluyum ki, bana değdi. Tanıdıkça bir kez daha hayran olduğum bana gerçek bir sevgiyle elini uzatan adam..."