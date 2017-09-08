Barış Selçuk Ödülü Kurt'a

Seçici Kurul, 7 Eylül 2017 tarihinde yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, Haber Fotoğrafı ve İzmir Kent TV haberi dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu ödülleri belirlendi.



Ulusal Haber dalında Hürriyet Gazetesi muhabiri Nurettin Kurt’un, “Tank değil ben çarptım” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Ödülü’nü ise Doğan Haber Ajansı’ndan Ergin Karataş’ın “6.2 milyonu çöpe attılar” haberi aldı. “Haber Fotoğrafı” dalında Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Oğuz’un “Kuru Ekmeğe Hücum” fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü “Dünyaca ünlü orkestranın sevimli hayranı” başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Anadolu Ajansı’ndan Evren Atalay kazandı.



Yarışma 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor.



