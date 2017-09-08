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    Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü Hürriyet’e

    ANKARA
    08.09.2017 - 15:44 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 15:46

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Ulusal Haber dalında Hürriyet Gazetesi muhabiri Nurettin Kurt’un, “Tank değil ben çarptım” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Ulusal Haber Dalında Doğan Haber Ajansı İzmir muhabirlerinden Mustafa Oğuz ve Ergin Karataş da ödül aldı.

    1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.

    SEÇİÇİ KURUL

    Seçici Kurul, 7 Eylül 2017 tarihinde yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, Haber Fotoğrafı ve İzmir Kent TV haberi dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu ödülleri belirlendi.

    ÖDÜL KAZANANLAR

    “Ulusal Haber” dalında Hürriyet Gazetesi’nden Nurettin Kurt’un “Tank değil ben çarptım” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Ödülü’nü ise Doğan Haber Ajansı’ndan Ergin Karataş’ın “6.2 milyonu çöpe attılar” haberi aldı. “Haber Fotoğrafı” dalında Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Oğuz’un “Kuru Ekmeğe Hücum” fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü “Dünyaca ünlü orkestranın sevimli hayranı” başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Anadolu Ajansı’ndan Evren Atalay kazandı.

    “İzmir Kent Haberi” dalında Ege Telgraf’tan Serkan Aksüyek’in “İzmir Limanı’nda büyük kan kaybı” haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü Habertürk Gazetesi’nde yayınlanan “Erkek koğuşunda trans kadın şoku” başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı. “İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı’ndan Ceren Atmaca ile Halil Karahan’ın “Kalpten Buluşma” haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nden Elif Korkmaz ve Altan Ayhan, “İdealist öğretmenin meslek aşkı” başlıklı haberiyle kazandı.

    İşte ödüllü haber: Tank değil ben çarptımİşte ödüllü haber: Tank değil ben çarptım

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    Etiketler: Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü , Hürriyet , ödül
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