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    Hürriyet >Dünya>‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

    ‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

    Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
    25.09.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 15:45

    Uluslararası Barış Ödülü vermekle ünlenen Almanya’nın Nürnberg kentinde her yıl geleneksel olarak yapılan ‘Barış Masası’ etkinliğine bu yıl 4 bin kişi katıldı.

    İnsan Hakları Sokağı ve çevresine kurulan 350 masada da çeşitli kuruluşların yanı sıra ferdi katılımlar oldu. Etkinlikte, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir Derneği İN-SAN, Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk- Alman Film Festivali , Nürnberg Alevi Kültür Derneği, Sol Parti’nin Türk üyeleri de yer aldı.

     ‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

    SURİYELİ FOTOĞRAFCIYA ÖDÜL

    Barıs Masası öncesi adı güvenlik nedeniyle açıklanmaya Suriyeliye ‘İnsan Hakları Ödülü’ verildi. Askeri fotoğrafçı, Suriye hükümetinin işlediği korkunç olayları kapsayan tam 50 bin kareyi yurt dışına çıkarmayı başarmıştı.
    Barış Masası’na katılanlar dört saat boyunca kendi getirdikleri yiyecekleri yedi, masa komşuları ile uzun uzun sohbetler etti ve yeni dostluklar kurdu. Türk kuruluşları da Türk mutfağını tanıtan yiyecekler ikram etti.

    ‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

    BELEDİYE BAŞKANINA TÜRK LOKUM
    Masaları tek tek gezen Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’e Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel Türk lokumu ikram etti. Menzel, “İnsan haklarına dikkat çekmek için buradayız” dedi.

    ‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

    İN-SAN ve ADD masasi

    ‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

    Alevi Kültür Dernegi masası

    ‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

    Türk Alman Kadınlar Kulubu masası

    Etiketler: Nürnberg , Barış Masası , ALMANYA
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