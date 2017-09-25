 ‘Barış Masası’na 4 bin kişi katıldı

İnsan Hakları Sokağı ve çevresine kurulan 350 masada da çeşitli kuruluşların yanı sıra ferdi katılımlar oldu. Etkinlikte, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir Derneği İN-SAN, Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk- Alman Film Festivali , Nürnberg Alevi Kültür Derneği, Sol Parti’nin Türk üyeleri de yer aldı.

SURİYELİ FOTOĞRAFCIYA ÖDÜL

Barıs Masası öncesi adı güvenlik nedeniyle açıklanmaya Suriyeliye ‘İnsan Hakları Ödülü’ verildi. Askeri fotoğrafçı, Suriye hükümetinin işlediği korkunç olayları kapsayan tam 50 bin kareyi yurt dışına çıkarmayı başarmıştı.

Barış Masası’na katılanlar dört saat boyunca kendi getirdikleri yiyecekleri yedi, masa komşuları ile uzun uzun sohbetler etti ve yeni dostluklar kurdu. Türk kuruluşları da Türk mutfağını tanıtan yiyecekler ikram etti.

BELEDİYE BAŞKANINA TÜRK LOKUM

Masaları tek tek gezen Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’e Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel Türk lokumu ikram etti. Menzel, “İnsan haklarına dikkat çekmek için buradayız” dedi.

İN-SAN ve ADD masasi





Alevi Kültür Dernegi masası





Türk Alman Kadınlar Kulubu masası