Barış Manço ölüm yıl dönümünde şarkılarıyla anılıyor – İşte hayatı

19 yıl önce yitirdiğimiz Barış Manço, şarkıları ve hala genç nesle yol gösteren sözleriyle anılıyor. Sevenleri büyük bir özlem ve saygıyla andıkları Barış Manço için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor.



BARIŞ MANÇO MÜZESİ BUGÜN 24 SAAT AÇIK



Barış Manço'nun ölüm yıldönümü olan 1 Şubat Perşembe akşamı ise Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma etkinliği yapılacak. Full Aksesuar grubunun konser vereceği gecede Manço’nun ailesi, sevenleri bir araya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek. Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan ücretsiz konser saat 20:00’de başlayacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.



BARIŞ MANÇO’NUN HAYATI VE ŞARKILARI



Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana,Türk Sanat Dünyası'nın kilometre taşlarından biri olarak grubu “Kurtalan Ekspres” ile birlikte Türkiye'de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler verdi.

Bestelediği 200'ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe'ye çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.

1988 yılında Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan “7'den 77'ye”, Türk Televizyonculuğu'nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye'de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yaptı.



“Ekvator'dan Kutuplar'a” 5 kıtada 100'den fazla değişik yöreye giderek, 600.000 km'ye yakın yol kateden Barış Manço ülkemiz belgeselciliğine farklı bir boyut getirdi.



Yüksek öğrenimini Belçika'da “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nde tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında kendisine layık görülen 300'ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki unvanlara da sahiptir.



Barış Manço şarkıları



Abbas Yolcu

Acıh Da Bağa Vir

Acıhda Baga Vir

Adem Oğlu Kızgın Fırın Havva Kızı Mercimek

Affet Beni

Ağlama Değmez Hayat

Ah Tut-i Mucize Guyem

Ahmet Beyin Ceketi

Al Beni

Ali Yazar Veli Bozar

Alla Beni Pulla Beni

Allah'ım Güç Ver Bana

Aman Avcı Vurma Beni

Aman Yavaş Aheste

Anadolu

Anahtar

Anlıyorsun Değil mi?

Arkadaşım Eşek

Ayı

Aynalı Kemer

Ayrılık

Bahçede Hanımeli

Bal Böceği

Bal Sultan

Ballı Kaymak

Baykoca Destanı

Bebek

Ben Bilirim

Benden Öte Benden Ziyade

Beni Çağıran Beklemez

Beyhude Geçti Yıllar

Binboğanın Kızı

Bir Bahar Akşamı

Bir Selam Sana Gönül Dağlarından

Can Bedenden Çıkmayınca

Dağlar Dağlar

Delikanlı Gibi

Dere Boyu Kavaklar

Dokun Bana Sarıl Bana

Domates Biber Patlıcan

Dön Desem Döner Misin Bana?

Dönence

Dört Kapı

Düriye

Durma Ha Durma

Dut Ağacı

Eğri Büğrü

Elveda Ölüm

En Büyük Mehmet Bizim Mehmet

Eski Bir Fincan

Estargon Kalesi

Fil İle Kurbağa

Gamzedeyim Deva Bulmam

Geçti Dost Kervanı

Gel

Gesi Bağları

Gibi Gibi

Gönül Dağı

Gönül Ferman Dinlemiyor

Good Golly Miss Molly

Gül Bebeğim

Güle Güle Oğlum

Gülme Ha Gülme

Gülpembe

Günaydın Çocuklar

Hal Hal

Halhal

Halil İbrahim Sofrası

Ham Meyvayı Kopardılar Dalından

Hatırlasana

Hayır

Hemşerim Memleket Nere

Hey Koca Topçu

İşte Hendek İşte Deve

Kağızman

Kalk Gidelim Küheylan

Kalpler Beraber

Kara Sevda

Karanlıkların İçinde

Katip Arzuhalim

Kayaların Oğlu

Kazma

Kezban

Kirpiklerin Ok Eyle

Kızılcıklar

Kol Düğmeleri

Küheylan

Mahkum

Müsadenizle Çocuklar

Nane Limon Kabuğu

Nazar Eyle

Ne Köy Olur Benden Ne De Kasaba

Ne Ola Yar Ola

Nenni Bebek

Nerede?

Olmaya Devlet Cihanda

Ölüm Allah'ın Emri

Ömrümün Sonbaharında

Osman

Sahilde

Sakız Hanım Mahur Bey

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Sarıl Bana

Seher Vakti

Şehrazat

Söyle Zalim Sultan

Sözüm Meclisten Dışarı

Süleyman

Süper Babaanne

Tut-i Mucize Guyem

Unutamadım

Unutamıyorum

Urfa'nın Etrafı

Uzun İnce Bir Yoldayım

Vur Ha Vur

Yeni Bir Gün

Yine Bir Gül Nihal

Yine Yol Göründü Gurbete

Yol Verin Ağalar Beyler

Yolla Yarim Tez Yolla