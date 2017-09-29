Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>'Barış koşulları var'

    'Barış koşulları var'

    Erdinç ÇELİKKAN
    29.09.2017 - 00:40 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Beştepe’deki kritik buluşmadan Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması vurgusu çıktı. Erdoğan, “Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak Bölgesel Yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor” dedi. Öte yandan, Rus RİA haber ajansına konuşan bir Rus diplomatik kaynak, Ankara’nın Moskova’dan arabuluculuk talebinde bulunduğunu öne sürdü.

    RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Irak tartışmaları sürerken dün Ankara’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na inen Putin, hemen Beştepe’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’i protokol merdivenlerinde makam aracının önünde karşıladı. Erdoğan ile Putin’in başbaşa görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan’ın Putin onuruna vereceği çalışma yemeğinin yerine heyetlerarası görüşme konuldu. Heyetlar arası görüşme 1 saat sürdü. Görüşmelerin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
    Erdoğan, görüşmenin içeriğine yönelik özetle şu mesajları verdi:

    ERDOĞAN: IRAK VE SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜNDE HEMFİKİRİZ

    “İki ülke arasındaki münasebetlerin güçlenerek devam ediyor olması bizler için memnuniyet vericidir. İkili ticaret hacmimizde bu yılın ilk 7 ayında yakalanan yüzde 22 artıştan memnunuz. Bu sene Rus turist sayısı da geçtiğimiz yola oranla çok ciddi artış kaydetmiştir.

    Bugün ayrıca Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak’ın gerekse Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Son dönemde bölgemiz maalesef çok daha kırılgan hale geliyor. Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak Bölgesel Yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor.

    Son Astana toplantısının sonuçlarını ele aldık. İdlib çatışmasızlık bölgesine işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızın seyrini bundan sonraki sürecini ilgili arkadaşlarımızın bu işi çok daha yoğun şekilde sürdürmelerini karara bağladık. Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.”

    PUTİN: DOSTUM ERDOĞAN SAYESİNDE OLDU

    Putin ise konuşmasında özetle şunları söyledi: “Biz Sayın Erdoğan ile samimi ve yapıcı şekilde, kapsamlı şekilde gerek ikili konuları gerekse Suriye krizinin çözülmesi konusunda atacağımız ortak adımların koordine edilmesini değerlendirdik. Eylül ortasında Astana’da yapılmış olan Suriye toplantısında varılan mutabakatlar yani 4 çatışmasızlık bölgesinin kurulmasının yerine getirilmesi noktasında ortak çalışma için anlaştık. Bütün zorluklara rağmen önemli başarıya imza attık. Bu başarı dostumuz Sayın Erdoğan’ın girişimleri, iradesi sayesinde mümkün oldu. Kanlı savaşın durdurulması, teröristlerin tamamen yok edilmesi, insanların barışa dönmeleri için önemli koşullar ortaya çıktı. Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumunu değerlendirdik. Bizim ilkesel tutumumuz Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında yer almıştır. Özellikle Suriye’deki krizin çözülmesi noktasında askeri ve istihbarat birimleri arasında çalışmaların etkinleştirilmesi konusunda anlaştık. Türk Akımı ile ilgili bütün çalışmalar zamanında programa göre ilerlemektedir. Akkuyu’nun ilk ünitesini daha kısa sürede inşa edip devreye sokmak için çalışma yapıyoruz. Rus turist sayısında 11 kat artış yaşandı. Ticaret ve yatırım önündeki engellerin kaldırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle tarım alanında neredeyse bütün yasaklar kısıtlamalar kaldırıldı.”

    RUS AJANSINDAN 'ARABULUCULUK' İDDİASI

    Rus RİA haber ajansına konuşan bir Rus diplomatik kaynak, Ankara’nın Moskova’dan arabuluculuk talebinde bulunduğunu öne sürdü. Kaynağın verdiği bilgi şöyle: “Dört çatışmasızlık bölgesinden biri olan İdlib’in Türkiye sorumluluğuna verilmesi planlandı. Ancak Türk güvenlik güçlerinin komşu ülke topraklarında oluşturulan bu bölgede varlık gösterebilmesi için Suriye resmi yönetiminin izni gerekli. İşte tam da bu izin konusunda Ankara Moskova’dan Şam ile arasında yapılacak görüşmeler için arabulucu olmasını rica etmiş bulunuyor.” / Nerdun HACIOĞLU/ MOSKOVA

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Vladimir Putin , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri