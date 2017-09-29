'Barış koşulları var'

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Irak tartışmaları sürerken dün Ankara’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na inen Putin, hemen Beştepe’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’i protokol merdivenlerinde makam aracının önünde karşıladı. Erdoğan ile Putin’in başbaşa görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan’ın Putin onuruna vereceği çalışma yemeğinin yerine heyetlerarası görüşme konuldu. Heyetlar arası görüşme 1 saat sürdü. Görüşmelerin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, görüşmenin içeriğine yönelik özetle şu mesajları verdi:



ERDOĞAN: IRAK VE SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜNDE HEMFİKİRİZ

“İki ülke arasındaki münasebetlerin güçlenerek devam ediyor olması bizler için memnuniyet vericidir. İkili ticaret hacmimizde bu yılın ilk 7 ayında yakalanan yüzde 22 artıştan memnunuz. Bu sene Rus turist sayısı da geçtiğimiz yola oranla çok ciddi artış kaydetmiştir.



Bugün ayrıca Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak’ın gerekse Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Son dönemde bölgemiz maalesef çok daha kırılgan hale geliyor. Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak Bölgesel Yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor.



Son Astana toplantısının sonuçlarını ele aldık. İdlib çatışmasızlık bölgesine işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızın seyrini bundan sonraki sürecini ilgili arkadaşlarımızın bu işi çok daha yoğun şekilde sürdürmelerini karara bağladık. Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.”



PUTİN: DOSTUM ERDOĞAN SAYESİNDE OLDU

Putin ise konuşmasında özetle şunları söyledi: “Biz Sayın Erdoğan ile samimi ve yapıcı şekilde, kapsamlı şekilde gerek ikili konuları gerekse Suriye krizinin çözülmesi konusunda atacağımız ortak adımların koordine edilmesini değerlendirdik. Eylül ortasında Astana’da yapılmış olan Suriye toplantısında varılan mutabakatlar yani 4 çatışmasızlık bölgesinin kurulmasının yerine getirilmesi noktasında ortak çalışma için anlaştık. Bütün zorluklara rağmen önemli başarıya imza attık. Bu başarı dostumuz Sayın Erdoğan’ın girişimleri, iradesi sayesinde mümkün oldu. Kanlı savaşın durdurulması, teröristlerin tamamen yok edilmesi, insanların barışa dönmeleri için önemli koşullar ortaya çıktı. Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumunu değerlendirdik. Bizim ilkesel tutumumuz Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında yer almıştır. Özellikle Suriye’deki krizin çözülmesi noktasında askeri ve istihbarat birimleri arasında çalışmaların etkinleştirilmesi konusunda anlaştık. Türk Akımı ile ilgili bütün çalışmalar zamanında programa göre ilerlemektedir. Akkuyu’nun ilk ünitesini daha kısa sürede inşa edip devreye sokmak için çalışma yapıyoruz. Rus turist sayısında 11 kat artış yaşandı. Ticaret ve yatırım önündeki engellerin kaldırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle tarım alanında neredeyse bütün yasaklar kısıtlamalar kaldırıldı.”



RUS AJANSINDAN 'ARABULUCULUK' İDDİASI

Rus RİA haber ajansına konuşan bir Rus diplomatik kaynak, Ankara’nın Moskova’dan arabuluculuk talebinde bulunduğunu öne sürdü. Kaynağın verdiği bilgi şöyle: “Dört çatışmasızlık bölgesinden biri olan İdlib’in Türkiye sorumluluğuna verilmesi planlandı. Ancak Türk güvenlik güçlerinin komşu ülke topraklarında oluşturulan bu bölgede varlık gösterebilmesi için Suriye resmi yönetiminin izni gerekli. İşte tam da bu izin konusunda Ankara Moskova’dan Şam ile arasında yapılacak görüşmeler için arabulucu olmasını rica etmiş bulunuyor.” / Nerdun HACIOĞLU/ MOSKOVA