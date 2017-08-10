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    Barış Akarsu'nun eşyalarını çalmışlardı... Biri yakalandı...

    DHA
    10 Ağustos 2017 - 18:09Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 18:31

    Bartın'ın Amasra İlçesi’nde merhum şarkıcı Barış Akarsu’nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan evi soyan 2 kişiden 28 yaşındaki A.E. Ankara’da yakalandı, diğeri aranıyor.

    Bodrum’da 29 Haziran 2007’de 28’inci doğum gününü kutladığı gece geçirdiği kazada yaralandıktan sonra 4 Temmuz’da yaşamını yitiren Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’nun Amasra’daki evi soyuldu

    Hatice Akarsu, geçen hafta çarşamba ve pazar günleri arasında Akkonak Köyü’nde olduğu sırada Kum Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki eve kilidi kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, Barış Akarsu’nun değerli takıları ve ödüllerini alıp kaçtı. Köyden döndüğünde aynı zamanda Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olarak kullandığı evinde oğlunun künye, kolye, yüzük, küpeÿgibi değerli tüm takıları ve ödüllerinin çalındığını gören Hatice Akarsu, polise haber verdi.

    Evde parmak izi alıp soruşturma başlatan polis, eve giren 2 kişinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden 28 yaşındaki A.E., Ankara’da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli Amasra’ya getirildi. 7 ayrı hırsızlık olayından sabıkası bulunan A.E., Barış Akarsu’nun eşyalarının diğer arkadaşında olduğunu ileri sürdü.

    A.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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    Etiketler: Barış Akarsu , hırsız , sanatçı
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