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    Barış Akarsu'nun annesi o hırsızla yüzleşti...

    DHA
    27.09.2017 - 17:12 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 17:12

    Bartın'ın Amasra İlçesi’nde merhum şarkıcı Barış Akarsu’nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan evin soyulması olayına karışan 2 şüpheliden 26 yaşındaki Hulusi Y. de Ankara’da yakalanarak sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı Adem E. de daha önce Ankara’da yakalanmıştı.

    Bodrum’da 29 Haziran 2007’de 28’inci doğum gününü kutladığı gece geçirdiği kazada yaşamını yitiren Barış Akarsu’nun, Amasra’daÿannesi Hatice Akarsu’nunÿoturduğu evine geçen 7 Ağustos’ta giren 2 kişi, şarkıcının kolye, küpe, künye, yüzük gibi kişisel eşyalarını çaldı

    Hatice Akarsu’nun köyde olduğu sırada meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan polis, eve giren şüphelilerden 28 yaşındaki Adem E.’yi, olaydan 1 hafta sonra Ankara’da yakaladı. Çaldıkları eşyaların diğer arkadaşında olduğunu ileri süren Adem E., tutuklandı.

    Merhum şarkıcının çalınan eşyaları geçen 9 Eylül’de, Adem E.’nin annesi tarafından Amasra Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Adem E.’nin annesi, eşyaları firari şüpheli Hulusi Y.’nin anne ve babası tarafından polise teslim etmesi için kendisine verildiğini söyledi.

    Firari şüpheli Hulusi Y. de dün Ankara’da yol kontrolü sırasında yakalanarak Amasra’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Hulusi Y., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    'ADLİYEDE YÜZLEŞTİM, İNKAR EDİYOR... ŞİKAYETÇİYİM'

    Adliye önünde açıklama yapan Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu, 9 Eylül’de kendisine teslim edilen takılar arasında oğluna ait yüzüğün olmadığını söyledi.

    43’ü oğluna ait, diğerleri kızının 99 parça eşyayı geri aldığını hatırlatan Hatice Akarsu, "Şüpheli ile adliyede yüzleştim. Yüzüğü almadığını söylüyor, inkar ediyor. Sen oradaki yüzüğü nasıl görmezsin? Asla şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Maddi manevi tazminatımı da açacağım. Çaldıkları takılar arasında kızımın künyesi de vardı. Bana iade edilenler arasında o künye yoktu, bozdurup satmışlar.

    Oğlumun yüzüğü de o künyenin yanındaydı. Ben oğlumun en özel günlerinde parmağıma takardım. Şahısların yakalanmasına sevindim, Allah polislerimizden razı olsun ama yüzüğüm gelmediği için çok üzgünüm. Çocuğumun hatırası gelmedi, elim bomboş kaldı" diye konuştu.

    Barış Akarsunun annesi o hırsızla yüzleşti...

    Etiketler: Barış Akarsu , anne , hırsız
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