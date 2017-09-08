 Barış Akarsu’nun acılı annesine güzel haber

Bartın'ın Amasra ilçes’nde merhum şarkıcı Barış Akarsu’nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan evi soyan 2 kişiden 28 yaşındaki A.E. Ankara’da yakalanarak Bartın’ın Amasra ilçesine getirilmiş çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bartın Cezaevine konulmuştu. A.E. verdiği ifadesinde takıların kendisinde olmadığını soygunu beraber gerçekleştirdikleri arkadaşında olduğunu söyledi.

99 EŞYAYI GETİRDİLER

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu firari olan zanlı yakalanacağını anlaması üzerine çaldığı Barış Akarsu'ya ait 99 ziynet eşyasını kendi anne ve babasına gönderdi. Sanığın ailesi de yanlarına aldıkları 99 adet zihniyet eşyası ile Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi. Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu ile görüşmek isteyen aile, hırsızlık olayı esnasında kırılan kapı kilidinin parasını vermek istedi. Anne Akarsu ise yapılan bu teklifi geri çevirdi.

“OĞLUMUN YÜZÜK VE KÜNYESİ GETİRİLMEZ İSE DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİM”

Oğlunun eşyalarında eksik olduğunu ileri süren anne Hatice Akarsu, “Oğluma ait olan ve bana teslim edilen 99 adet ziynet eşyasının arasında özellikle bir adet yüzük ve künye yok. Yüzük ve künyenin getirilmesini istedim. Aksi takdirde davamdan vazgeçmeyeceğimi söyledim" diye konuştu.

Anne Hatice Akarsu Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğünde yürütülen işlemlerin ardından 99 adet zihniyet eşyasını alarak evine giderken, polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.