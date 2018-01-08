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    Haberler >Kitap Sanat>Barınaktan sahneye

    Barınaktan sahneye

    AA
    08.01.2018 - 20:11 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekiplerince sokakta halsiz halde bulunan bir köpek, tedavisinin ardından Şehir Tiyatroları'nca sahiplenildi.

    Şehir Tiyatroları'nda, yeni bir hayata başlayan ‘Boncuk’, bir süre sonra John Steinbeck'in yazdığı, çevirmenliğini Zeynep Avcı'nın üstlendiği ‘Fareler ve İnsanlar’ oyunundaki ‘Dolares’ olarak sahneye adım attı. Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sevdi, yaptığı açıklamada, ‘Fareler ve İnsanlar’ oyununda rol alan köpeğin, bazı nedenlerden değişmesi gerektiğini, bunun üzerine barınaktan bir köpek sahiplenmeye karar verdiklerini söyledi. Boncuk'un şu ana kadar 9 kez sahneye çıktığını aktaran Sevdi, provalarda da pek sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , barınak , sahne
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