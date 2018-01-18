Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok!

FRANSA’nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe’yi destekleyen Bardot, cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınlarının yalnızca ünlü olmaya çalıştıklarını savundu. Fransız dergi Paris Matche konuşan Bardot, “Bu oyuncuların büyük bir çoğunluğu iki yüzlü ve gülünç. Birçok aktris rol alabilmek için yapımcılara yaklaşır. Sonra bu olanları anlatırız. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor” dedi.

Brigitte Bardot

BEN HİÇ TACİZE UĞRAMADIM

83 yaşındaki oyuncu hiçbir zaman cinsel taciz kurbanı olmadığını belirterek, “Adamlar bana güzel olduğumu veya güzel ufak bir popom olduğunu söylediklerinde hoşuma giderdi” dedi.

Brigitte Bardot 1956 yılında ‘Ve Tanrı Kadını Yarattı’ filmiyle şöhreti yakalamıştı. 1973 yılında sinema kariyerine başlayan ve hayvan haklarının sıkı bir savunucusu olan Bardot daha önce de farklı zamanlarda feminist örgütleri ve kadın hakları savunucularını kızdıran söylemlerde bulunmuştu.

Yine geçen haftalarda Fransız star Catherine Deneuve tacize uğradığını söyleyen kadınları eleştirmiş ve tüm kadın örgütlerin tepkisini çekmişti.