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    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok!

    Hilal SARI, DHA
    18.01.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Bir zamanların ünlü Fransız sinema oyuncusu Brigitte Bardot, Hollywoodda Harwey Weinstein skandalıyla başlayan ve tacize uğrayan kadınların tacizcilerini açığa çıkartmak için kullandıkları #MeeToo akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladı.

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    • Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok
    • Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok
    • Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok
    • Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok

    FRANSA’nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe’yi destekleyen Bardot, cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınlarının yalnızca ünlü olmaya çalıştıklarını savundu. Fransız dergi Paris Matche konuşan Bardot, “Bu oyuncuların büyük bir çoğunluğu iki yüzlü ve gülünç. Birçok aktris rol alabilmek için yapımcılara yaklaşır. Sonra bu olanları anlatırız. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor” dedi.

    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yokBrigitte Bardot

    BEN HİÇ TACİZE UĞRAMADIM
    83 yaşındaki oyuncu hiçbir zaman cinsel taciz kurbanı olmadığını belirterek, “Adamlar bana güzel olduğumu veya güzel ufak bir popom olduğunu söylediklerinde hoşuma giderdi” dedi.

    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok

    Brigitte Bardot 1956 yılında ‘Ve Tanrı Kadını Yarattı’ filmiyle şöhreti yakalamıştı. 1973 yılında sinema kariyerine başlayan ve hayvan haklarının sıkı bir savunucusu olan Bardot daha önce de farklı zamanlarda feminist örgütleri ve kadın hakları savunucularını kızdıran söylemlerde bulunmuştu.

    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok

    Yine geçen haftalarda Fransız star Catherine Deneuve tacize uğradığını söyleyen kadınları eleştirmiş ve tüm kadın örgütlerin tepkisini çekmişti.

    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok

    Bardot’ya göre ‘taciz’ diye bir şey yok

    Etiketler: sinema oyuncusu , #MeeToo
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