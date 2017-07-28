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Barclays Bank'ın 6 aylık zararı 1.57 milyar dolar zarar

REUTERS
28 Temmuz 2017 - 12:35Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 12:35

İngiliz bankası Barclays, Afrika'daki bağlı kuruluşlarının satışından 2.5 milyar sterlin zarar ettikten sonra, yılın ilk altı ayındaki kaybını 1.2 milyar pound (1.57 milyar dolar) olarak açıkladı.

Banka, Barclays Africa Group'un yüzde 33 hissesinin satışında 1.4 milyar sterlin zarar ettiğini, ayrıca satışta değer kaybından dolayı 1.1 milyar sterlin daha ödemek zorunda kaldığını bildirdi.

Banka, sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarına da son verildiğini açıkladı.Haziran ayında Barclays Africa Group'taki hissesini yüzde 15'e indiren banka, bu kıtada 90 yıldır önde gelen bir isim olarak sürdürdüğü faaliyetine son vererek önceliğini İngiltere ve ABD'deki faaliyetlere yöneltmiş oluyor.

Afrika'daki varlıkları gibi, diğer istenmeyen varlıkların satışında yaşanan zararlar CEO Jes Stanley'in kararıyla girişilen yeniden yapılanma çalışmalarının da yarattığı maliyeti ortaya koydu. Stanley yaptığı yazılı açıklamada, bu iki kararla "Barclays Group içindeki yeniden yapılanmanın da sona erdiğini" söyledi. Barclays hisseleri bugün TSİ 1000 itibariyle yüzde 1.3 değer kaybetti.

Etiketler: Barclays , zarar , Banka
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