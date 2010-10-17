Barcelona'nÄ±n diriliÅŸi

Ä°SPANYA Ligiâ€™nde haftaya lider Valenciaâ€™nÄ±n 3 puan gerisinde giren Barcelona, Nou Campâ€™ta aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rakibini yenerek yakaladÄ±: 2-1. Mehmet Topalâ€™Ä±n oynamadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta ilk yarÄ±yÄ± 38. dakikada Hernandez ile Ã¶nde kapatan Valencia, 2. yarÄ± 47â€™de Iniesta ve 63â€™te Puyolâ€™un gollerine engel olamayÄ±nca bu sezon ilk yenilgisini aldÄ±.Â Â



BarÃ§aâ€™yÄ± nasÄ±l yenersinÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â



Barcelonaâ€™yÄ± nasÄ±l yenersin? Tam bu sorunun cevabÄ±nÄ± Valencia verecek derken yine alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lk yarÄ±da mÃ¼kemmel oynayarak Barcelonaâ€™yÄ± adeta oyuncaÄŸÄ± elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ Ã§ocuk gibi sinirlendirirken Ã§ok iyi iÅŸler yaptÄ±lar. Barcelona gibi bir takÄ±mÄ± yenmek iÃ§in en Ã¶nemli Ã¶zelliklerini ellerinden almak lazÄ±m. Topa sahip olmanÄ±n yanÄ±nda Ã§ok iyi pas yapmak, kovalayan deÄŸil kovalanan takÄ±m olmak ve finali yapmak. Valenciaâ€™nÄ±n ilk yarÄ±da iyi olmasÄ±nÄ±n sebebi; Fernandesâ€™in orta sahadaki Xavi ve Iniestaâ€™yÄ± kÄ±skandÄ±ran mÃ¼kemmel oyunu. DefansÄ±n Messiâ€™ye bÄ±rakÄ±n top sÃ¼rmeyi yÃ¼zÃ¼nÃ¼ dÃ¶nmesine izin vermemesi.



TempolarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce



Topa sahip olmalarÄ± ve Ã¶ne Ã§ok iyi pas yapmalarÄ±ydÄ±. Bir de Valencia orta sahasÄ±nÄ±n Xavi ve Iniestaâ€™yÄ± Ã§aresiz bÄ±rakan baskÄ±sÄ±.

Bu kadar iyi oynayan takÄ±m ikinci yarÄ± ortalarda yoktu. Sebep Mehmet Topalâ€™Ä±n yokluÄŸu demek isterdim ama kulÃ¼beden Ã§Ä±kmadÄ±. Ä°ÅŸin asÄ±l sebebi ise ilk yarÄ±da ortaya koyduklarÄ± mÃ¼cadele sonrasÄ± tempolarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi. BakÄ±nÄ±z ilk yarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Fernandes ortada yoktu. Emeryâ€™nin formda Aduriz ve Mata kumarÄ±nÄ±n tutmamasÄ±. Orta sahada Xavi-Iniesta mekanizmasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ±. Ã‡Ä±kamayan Valenciaâ€™nÄ±n sahasÄ±nda kapanmasÄ± ve Ã§aresizce goller yemesi...

KaldÄ± ki Barcelona Messiâ€™den yoksun oynadÄ± desek Ã§ok abartmayÄ±z. Bunun Ã¼stÃ¼ne eski takÄ±mÄ±na gol atmak istemeyen! David Villa da eklenince Barcelona zorlandÄ±.

Mehmet Topal oynamalÄ±ydÄ±

TECRÃœBESÄ°Z takÄ±m gibi ne var ne yok ilk yarÄ±da her ÅŸeyini verirsen, ikinci yarÄ± teslim bayraÄŸÄ±nÄ± Ã§ekersin. Son not ise Mehmet Topalâ€™Ä±n, Fernandes ile beraber bu takÄ±mda oynamasÄ± gerektiÄŸi. Temposu kolay dÃ¼ÅŸmeyen bir Mehmet ikinci yarÄ± Valenciaâ€™yÄ± ayakta tutardÄ±.

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