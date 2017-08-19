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    Barcelona'da yaralanan Emre Eroğlu'nun fotoğrafı yayınlandı

    Uğur ERGAN / ANKARA
    19 Ağustos 2017 - 13:32Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 13:32

    Önceki gün Barcelona'daki terör saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu'nun fotoğrafı yayınlandı.

    Türkiye’nin Barselona Başkonsolosluğu Twitter hesabına Barselona’daki DEAŞ saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu’nun hastanede çekilmiş fotoğrafını koydu.  

    Barselona Başkonsolosluğu,  Emre Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkese selamının iletilmesini  istediğini aktardı.  33 yaşındaki Türk işadamının saldırıda ayağı kırılmış, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmişti.

    Barcelonada yaralanan Emre Eroğlunun fotoğrafı yayınlandı

    Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Barselona Başkonsolosluğu yetkililerinin Emre Eroğlu ile yakından ilgilendiğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Eroğlu’nun ailesini arayarak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

    Etiketler: Barcelona , Terör , Saldırılar
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