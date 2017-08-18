Barcelona'da terör kurbanları anıldı

İspanya'nın Barcelona kentinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için kentte anma töreni düzenlendi. Binlerce insanın katıldığı törenlerde insanlar saldırının yaşandığı alana çiçekler bıraktı. İspanya'nın Barcelona kentinde yaşanan terör saldırısı için anma töreni düzenlendi.

Binlerce insan hem saldırının gerçekleştiği caddede hem de Barcelona'daki Katalunya Meydanı'nda toplandı. Katalonya Meydanı'nda törene İspanya Kralı 6. Felipe ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un katıldı.

İspanya'yı hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıkarken, mağdurlar için ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki saygı duruşuna İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bakanlar ile siyasi liderler katıldı.

Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, saygı duruşu sırasında alkışlar eşliğinde bağırarak "korkmuyorum" dedi. Bu arada acil servis yetkilileri, Tarragona kentinin Cambrils ilçesinde sabaha karşı yaşanan ikinci terör saldırısında yaralanan 7 kişiden biri olan kadının hayatını kaybettiğini, saldırılarda ölenlerin sayısının da böylece 14'e yükseldiğini açıkladı.





Saldırılarda 100'den fazla kişinin de yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.