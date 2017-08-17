SON DAKİKA... Barcelona'da minibüs kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

Güvenlik kaynakları beyaz bir minibüsün turistik bölgedeki kalabalığın içine daldığını duyurdu.



Bölgedeki metro ve tren istasyonları kapatıldı. İspanya'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Las Rambla'daki araçlı saldırının 'Maccabi' isimli bir koşer restoranının dışında gerçekleştiği ifade edildi.

Görgü tanıkları çok sayıda kişinin olay yerinden çığlık alarak kaçtığını aktardı. Polis, kaçan saldırganı bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yerel basın, saldırganın mavi çizgili beyaz bir gömlek giyen uzun boylu bir kişi olduğunu yazdı.

İKİNCİ SALDIRI RESTORANA

Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği duyuruldu.

El Pais'e konuşan polis kaynaklarına göre, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla'da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişiler, ardından yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldılar.

AA'nın haberine göre, Resmi Katalan televizyonu silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Saldırganın kullandığı belirtilen minibüs

Barcelona polisinin çevredekileri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardığı belirtildi. Polisin Las Ramblas bulvarı yakınlarındaki metro ve tren istasyonlarının kapatılmasını talep ettiği aktarıldı.

İspanya Başbakanı Rajoy, olayın ardından yaptığı açıklamada tüm yetkililerle iletişim içinde olduğunu açıkladı.