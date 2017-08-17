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    SON DAKİKA... Barcelona'da minibüs kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 18:26Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 19:52

    İspanya’nın Barcelona şehrinde bir minibüs kalabalığın arasında daldı. İspanyol El Pais gazetesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olayda minibüsü süren kişinin olay yerinden kaçtığını duyurdu. İspanyol polisi, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Olayda ilk açıklamalara göre 2 ölü ve en az 20 yaralı bulunduğu belirtiliyor. Ancak İspanyol yerel basını olayda 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Polis, saldırganın olay yerine yakın bir barda çevrelendiğini açıkladı.

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    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...

    Güvenlik kaynakları beyaz bir minibüsün turistik bölgedeki kalabalığın içine daldığını duyurdu. 

    Bölgedeki metro ve tren istasyonları kapatıldı. İspanya'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Las Rambla'daki araçlı saldırının 'Maccabi' isimli bir koşer restoranının dışında gerçekleştiği ifade edildi.

    Görgü tanıkları çok sayıda kişinin olay yerinden çığlık alarak kaçtığını aktardı. Polis, kaçan saldırganı bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 

    Yerel basın, saldırganın mavi çizgili beyaz bir gömlek giyen uzun boylu bir kişi olduğunu yazdı. 

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

    İKİNCİ SALDIRI RESTORANA

    Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği duyuruldu.

    El Pais'e konuşan polis kaynaklarına göre, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla'da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişiler, ardından yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldılar.

    AA'nın haberine göre, Resmi Katalan televizyonu silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

    Saldırganın kullandığı belirtilen minibüs

    Barcelona polisinin çevredekileri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardığı belirtildi. Polisin Las Ramblas bulvarı yakınlarındaki metro ve tren istasyonlarının kapatılmasını talep ettiği aktarıldı. 

    Barcelonada ikinci şok... Silahlı kişiler restorana girdiBarcelona'da ikinci şok... Silahlı kişiler restorana girdi

    İspanya Başbakanı Rajoy, olayın ardından yaptığı açıklamada tüm yetkililerle iletişim içinde olduğunu açıkladı.

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

    Etiketler: Barcelona , Minibüs , kalabalık , son dakika , haber , son dakika haberleri
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