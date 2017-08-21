'Barcelona şüphelisi' bütün Avrupa'da aranıyor!

Katalan polisi, Abuyakub için süren arama çalışmalarının İspanya genelinden Avrupa geneline genişletildiğini açıklamıştı.

Saldırının ardından İspanya polisi 14 kişinin ölümüne neden olan saldırıda aracı kimin kullandığına yönelik bir kesinlik bulunmadığını aktarmıştı.

Bugün Katalan polisi tarafından düzenlenen basın toplantısında Barcelona'daki terör hücresi ile bağlı olduğu belirtilen bir imamın da kayıp olduğu ve polisin ona ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Katalan polisinin Twitter üzerinden yayınladığı ve ilk olarak El Pais gazetesinde paylaşılan fotoğraflarda Abuyakub'un La Boqueria merkette bulunduğu görülüyor.

Polis saldırganın silahlı olabileceğini ve tehlike olduğunu açıkladı. Abu Yakub'un saldırının ardından bir aracı kaçırdığı belirtilirken, aracın içindeki bir 34 yaşındaki Pau Peres'in Abuyakub tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.