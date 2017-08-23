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    Barcelona şüphelileri mahkemeye pijamayla çıkarıldı

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 00:46Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:46

    İSPANYA’nın özerk bölgesi Katalonya’nın başkenti Barcelona ve Cambrils’de geçen hafta düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, Madrid’deki Yüksek Mahkeme’ye çıkarıldı.

    12 kişilik hücrenin diğer 8 üyesinden 6’sı polis tarafından vurularak öldürülmüş, 2’si ise bomba hazırlarken meydana gelen patlama sonucu ölmüştü. Şüphelilerden 21 yaşındaki Mohamed Houli Chemlal’ın mahkemeye götürülürken pijamalı olması ve kollarında sargı bezleri bulunması dikkat çekti. Chemlal, Barcelona’nın güneyindeki Alcanar kentinde bomba yaparken yaşanan patlama sonrası enkazdan çıkarılmıştı. Chemlal’ın mahkemede daha büyük bir saldırı hazırlığında olduklarını itiraf ettiği yazıldı. El Mundo gazetesi Chemlal’in Gaudi’nin simge eseri Sagrada Familia ve kentteki anıtlara saldırı planladıkladırını söylediğini öne sürdü. Diğer şüpheliler ise Moussa Oukabir’in (18) ağabeyi Driss Oukabir (28), Sahal El Karib (34) ve Mohamed Aallaa (27). Mahkeme şüphelilerden ikisini tutuklarken, birini serbest bıraktı, birini ise gözaltında bekletiyor. Bu arada, Fas polisi 4 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan biri Oukabirlerin kuzeni Nourine Oukabir. Fas’taki şahıslar arasında İspanya’daki 4 kişiden birinin ebeveynleri de var.

    Etiketler: gazetehaberleri , ispanya , barcelona
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