Barcelona saldırısında yaralanan Türk işadamının ismi belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Eroğlu’nun ailesinin telefonla arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi.

Çavuşoğlu aileyle, “Emre beyin durumunu yakınen takibi için Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuza talimat verdim. Başkonsolosluk yetkilileri kendisine hastanede refakat etmektedir. Sağlık durumu iyi. Ayağındaki kırıktan ameliyat oldu” bilgisini paylaştı.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.