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    Barcelona saldırısında yaralanan Türk işadamının ismi belli oldu

    Uğur ERGAN / ANKARA
    18 Ağustos 2017 - 14:17Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 14:21

    Barselona’da yaralanan vatandaşın 33 yaşında işadamı Emre Eroğlu olduğu öğrenildi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Eroğlu’nun ailesinin telefonla arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi.

    Çavuşoğlu aileyle, “Emre beyin durumunu yakınen takibi için Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuza talimat verdim. Başkonsolosluk yetkilileri kendisine hastanede refakat etmektedir. Sağlık durumu iyi. Ayağındaki kırıktan ameliyat oldu” bilgisini paylaştı.

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    İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

    Etiketler: Barcelona , ispanya , TERÖR
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