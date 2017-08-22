Barcelona firarisi öldürüldü

İSPANYA’nın özerk bölgesi Katalonya’nın başkenti Barcelona’da geçen hafta minibüsle düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü terör saldırısında aracı kullanan kişinin 22 yaşındaki Faslı Younes Abouyaaqoub olduğu resmi makamlarca doğrulandı. Saldırganın, olaydan hemen sonra kentin tarihi pazar alanı Boqueria’dan soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geçtiği görüntüler basına servis edildi. Saatler sonra ise kamu televizyonu, şüphelinin Barcelona’nın 40 kilometre batısındaki Subirats bölgesinde öldürüldüğünü duyurdu. Katalan polisi de Subirats’ta vurulan Abouyaaqoub’un öldüğünü teyit etti.,

Kapalı olmasına karşın, aracıyla süratle bir bağın içinden geçen Abouyaaqoub’un mülk sahibi tarafından ihbar edildiği öğrenildi. Uluslararası haber ajansları, katliam zanlısının üzerinde intihar yeleğine benzer bir düzenek olduğunu duyurdu. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken, düzeneğin sahte olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Katalonya polisine göre, şüpheli kaçarken bir otomobili gasp etti. Abouyaaqoub, aracın sürücüsü olan Pau Perez’i bıçaklayarak öldürdü ve otomobili çalarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıların olduğu gün, bir otomobilin, polislerin kurduğu bir kontrol noktasını zorla geçmeye çalıştığı rapor edilmişti. Olayda polisler araca ateş açmış ve Perez otomobilde ölü olarak bulunmuştu. İlk başta sürücünün polis ateşiyle öldüğü düşünülse de incelemelerde Perez’in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

CAN KAYBI 15’E ÇIKTI

Perez’in ölümünün tespitiyle Barcelona ve saatler sonra da Cambrils’de düzenlenen saldırılarda can kaybı sayısı 14’ten 15’e yükseldi. Katalonya Adalet Bakanı Carles Mundo, İspanya’daki çifte saldırıda ölenlerin hepsinin kimliğinin tespit edildiğini ve ailelere haber verildiğini açıkladı. Buna göre ölen 15 kişiden altısı İspanya, üçü İtalya, ikisi Portekiz, biri Belçika, biri Kanada, biri ABD ve biri de İngiltere-Avustralya vatandaşı.

MARSİLYA’DA OTOBÜS DURAĞINA ARAÇ GİRDİ

Fransa’nın Marsilya kentinde dün sabah saatlerinde bir araç, 2 otobüs durağına daldı. 40’lı yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği olayda, birden fazla kişi de yaralandı. Aracın 35 yaşındaki sürücüsü yakalandı. Ağır bir suç dosyası bulunduğu belirtilen saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Polis, olayın terör saldırısı olma ihtimalini dışlarken yine de her türlü ihtimalin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

TURKU SALDIRGANI KADINLARI HEDEF ALMIŞ

Finlandiya’nın Turku kentinde İspanya’daki terör eyleminden bir gün sonra iki kişiyi bıçaklayarak öldüren 8 kişiyi de yaralayan saldırganın 18 yaşındaki Abdurrahman Meşke olduğu açıklandı. Finlandiya basını, 2016’da ülkeye gelen Faslı saldırganın iltica başvurusunun reddedildiğini yazdı. Finlandiyalı yetkililer, bıçaklı saldırganın özellikle kadınları hedef aldığını, ölen 2 kişinin ve yaralanan 8 kişiden 6’sının kadın olduğunu belirtti. 2 erkeğin ise saldırıya uğrayan kadınlara yardım etmeye çalışırken yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz bir terör örgütünün üstlenmediğini ifade eden yetkililer, dört şüphelinin daha gözaltına alındığını, bir kişi için de Interpol’den yakalama kararı çıkardıklarını aktardı.