Barcelona Belediye Başkanı bağımsızlık ilanına karşı

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya’nın bağımsızlık ilân etmesine karşı olduğunu açıkladı ve bu yönde atılacak bir adımda "toplumsal beraberliğin tehlikeye girebileceği" uyarısında bulundu.

Colau, 1 Ekim referandumu sonuçlarının "bağımsızlık ilanının onaylanması" anlamına gelemeyeceğini ancak diyalog ve uluslararası arabulucuk başlatılmasına imkân tanıyacağını söyledi.

RAJOY'A DA ÇAĞRIDA BULUNDU

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a da Katalonya'ya gönderilen polislerin bölgeden çekilmesi için çağrıda bulunan Barcelona Belediye Başkanı Colau, Katalonya idari kurumlarının yetkilerinin elinden alınamayacağını belirtti ve krizi tırmandırmak yerine tarafların yakınlaşma adımları atmaları gerektiğini söyledi.



Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont'un bu akşam Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Bağımsızlık ilanı etmekten sakınması için Puigdemont'a yapılan baskı son günlerde daha da artmıştı.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması ihtimali özel sektörü de endişelendiriyor. Otoyol işletmecilik şirketi Abertis şirket merkezinin Barcelona'dan Madrid'e nakledileceğini duyurdu. Büyük İspanyol bankaları da Katalonya'dan ayrılacağını duyurmuştu. 1 Ekim'deki referanduma katılma oranı yüzde 43 olmuş ve oyların yüzde 90'ı bağımsızlık lehinde kullanılmıştı. Oylama İspanya'nın birliğinden yana olanlar tarafından boykot edilmişti. İspanya Anayasa Mahkemesi halk oylamasının geçersizliğine hükmetmiş, Madrid yönetimi de Katalonya'nın devletten ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.