Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Barcelona Belediye Başkanı bağımsızlık ilanına karşı

    Barcelona Belediye Başkanı bağımsızlık ilanına karşı

    BBC Türkçe
    10.10.2017 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Katalonya'nın başkenti Barcelona'nın belediye başkanı Ada Colau, Katalan lider Puigdemont'un bu akşamki konuşmasında bağımsızlık ilan etmemesi gerektiğini belirtti.

    Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya’nın bağımsızlık ilân etmesine karşı olduğunu açıkladı ve bu yönde atılacak bir adımda "toplumsal beraberliğin tehlikeye girebileceği" uyarısında bulundu.

    Colau, 1 Ekim referandumu sonuçlarının "bağımsızlık ilanının onaylanması" anlamına gelemeyeceğini ancak diyalog ve uluslararası arabulucuk başlatılmasına imkân tanıyacağını söyledi.

    RAJOY'A DA ÇAĞRIDA BULUNDU

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a da Katalonya'ya gönderilen polislerin bölgeden çekilmesi için çağrıda bulunan Barcelona Belediye Başkanı Colau, Katalonya idari kurumlarının yetkilerinin elinden alınamayacağını belirtti ve krizi tırmandırmak yerine tarafların yakınlaşma adımları atmaları gerektiğini söyledi.

    Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont'un bu akşam Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Bağımsızlık ilanı etmekten sakınması için Puigdemont'a yapılan baskı son günlerde daha da artmıştı.

    Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması ihtimali özel sektörü de endişelendiriyor. Otoyol işletmecilik şirketi Abertis şirket merkezinin Barcelona'dan Madrid'e nakledileceğini duyurdu. Büyük İspanyol bankaları da Katalonya'dan ayrılacağını duyurmuştu. 1 Ekim'deki referanduma katılma oranı yüzde 43 olmuş ve oyların yüzde 90'ı bağımsızlık lehinde kullanılmıştı. Oylama İspanya'nın birliğinden yana olanlar tarafından boykot edilmişti. İspanya Anayasa Mahkemesi halk oylamasının geçersizliğine hükmetmiş, Madrid yönetimi de Katalonya'nın devletten ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

    Etiketler: ispanya , barcelona , katalonya , Katalonya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri