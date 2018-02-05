Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

1- Barbie'nin gerçek ismi aslında Barbie değil. Bir nickname olarak kullanılan bu ismin orijinali Barbara Millicent Roberts.

2- İlk Barbie bebek kağıt bebeklerden esinlenildi.

3- Avustralyalı Psikolog Dr. Michael Carr-Gregg'in araştırmasına göre Barbie'nin bacakları kollarından %50 oranında daha uzun. Bu oran normalde %20. Bu da Barbie'nin bir insan olsa yürüyemeyeceği anlamına geliyor.

4- Barbie gerçek bir insan olsaydı kilosu 45, boyu 219 cm, ayakkabı numarası 34 ve ölçüleri 95-45-86 olacaktı.

5- Mattel 1997 yılında pembe tekerlekli sandalyesi olan bir Barbie bebek üretmiştir. Fakat Omurilik felçli olan Kjersti Johnson, Mattel'e ulaşarak 100 dolara aldığı Barbie evinin asansörüne sığmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine ev tekrardan tasarlanmıştır.

6- Barbie’nin üretilme aşamasında 50 modacı ve 12 kuaför çalışmaktadır.

7- Barbie bebeğin gerçekçi bir görüntüsü olmadığı için oldukça fazla eleştiri almıştır. Anoreksik bir görüntü oluşturması birincil nedendir.

8- Barbie 1959'dan beri onlarca mesleğin kıyafetini giymiştir. Bunca süreç içerisinde 200'e yakın mesleği olmuştur.

9- Barbie'nin boyu her zaman 29.21 cm'dir. Fakat bazı modellerde beden ölçüleri değişebilir.

10- Barbie Ken ile 1961 yılından beri birliktedir. Sadece 2004 ve 2011 yılları arasında ayrıdırlar.

11- Barbie bunca yıl içerisinde onlarca mesleğe bürünse de ilk mesleği mankenliktir.

12- Barbie'nin yüzündeki büyük gülümseme 1976 yılında eklenmiştir.

13- Finli araştırmacılara göre, Barbie eğer bir insan olsaydı, vücut ağırlığı ile diğer oranları adet görmesini engelleyecekti.

14- İlk Barbie bebekler çok ironik bir şekilde Amerika'da değil Japonya'da üretilmiştir. Elle yapılan bu bebeklerin giysileri de elle dikilmiştir.

15- Mattel firması her yıl 100.000 çocukla, Barbie bebeğin çocuklara uygunluğu ve tercih sebepleri için mülakat yapmaktadır.

16- Bettina Dorfman isimli Alman bir kadın 6.000'den fazla Barbie bebeğin bulunduğu bir koleksiyona sahiptir. Bu bebekler arasında ilk Barbie bebekler de bulunmaktadır.

17- Afro Amerikan bir Barbie 1967 yılında üretilmiştir.

18- 1992 yılında Mattel tarafından üretilen Barbie bebekler 270'e yakın cümle söyleyebilmektedir. Bu cümlelerin arasında "Haydi pizza partisi yapalım" ve "Alışveriş yapmayı seviyorum" gibi cümleler bulunmaktadır.