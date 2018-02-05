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Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

1959 yılında ilk kez piyasaya çıkan Barbie dünyadaki tüm çocukların gözde oyuncaklarından bir tanesi oldu. Ruth Handler'ın kızı Barbara Handler'dan esinlenilen bu oyuncağın hakkında onlarca ilginç bilgi bulunuyor. İşte Barbie hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler.

Doğan BURDA
05.02.2018 - 17:04 | Son Güncelleme :

1- Barbie'nin gerçek ismi aslında Barbie değil. Bir nickname olarak kullanılan bu ismin orijinali Barbara Millicent Roberts.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

2- İlk Barbie bebek kağıt bebeklerden esinlenildi.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

3- Avustralyalı Psikolog Dr. Michael Carr-Gregg'in araştırmasına göre Barbie'nin bacakları kollarından %50 oranında daha uzun. Bu oran normalde %20. Bu da Barbie'nin bir insan olsa yürüyemeyeceği anlamına geliyor.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

4- Barbie gerçek bir insan olsaydı kilosu 45, boyu 219 cm, ayakkabı numarası 34 ve ölçüleri 95-45-86 olacaktı.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

5- Mattel 1997 yılında pembe tekerlekli sandalyesi olan bir Barbie bebek üretmiştir. Fakat Omurilik felçli olan Kjersti Johnson, Mattel'e ulaşarak 100 dolara aldığı Barbie evinin asansörüne sığmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine ev tekrardan tasarlanmıştır.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

6- Barbie’nin üretilme aşamasında 50 modacı ve 12 kuaför çalışmaktadır.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

7- Barbie bebeğin gerçekçi bir görüntüsü olmadığı için oldukça fazla eleştiri almıştır. Anoreksik bir görüntü oluşturması birincil nedendir.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

8- Barbie 1959'dan beri onlarca mesleğin kıyafetini giymiştir. Bunca süreç içerisinde 200'e yakın mesleği olmuştur.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

9- Barbie'nin boyu her zaman 29.21 cm'dir. Fakat bazı modellerde beden ölçüleri değişebilir.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

10- Barbie Ken ile 1961 yılından beri birliktedir. Sadece 2004 ve 2011 yılları arasında ayrıdırlar.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

11- Barbie bunca yıl içerisinde onlarca mesleğe bürünse de ilk mesleği mankenliktir.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

12- Barbie'nin yüzündeki büyük gülümseme 1976 yılında eklenmiştir.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

13- Finli araştırmacılara göre, Barbie eğer bir insan olsaydı, vücut ağırlığı ile diğer oranları adet görmesini engelleyecekti.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

14- İlk Barbie bebekler çok ironik bir şekilde Amerika'da değil Japonya'da üretilmiştir. Elle yapılan bu bebeklerin giysileri de elle dikilmiştir.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

15- Mattel firması her yıl 100.000 çocukla, Barbie bebeğin çocuklara uygunluğu ve tercih sebepleri için mülakat yapmaktadır.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

16- Bettina Dorfman isimli Alman bir kadın 6.000'den fazla Barbie bebeğin bulunduğu bir koleksiyona sahiptir. Bu bebekler arasında ilk Barbie bebekler de bulunmaktadır.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

17- Afro Amerikan bir Barbie 1967 yılında üretilmiştir.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

18- 1992 yılında Mattel tarafından üretilen Barbie bebekler 270'e yakın cümle söyleyebilmektedir. Bu cümlelerin arasında "Haydi pizza partisi yapalım" ve "Alışveriş yapmayı seviyorum" gibi cümleler bulunmaktadır.

Barbie hakkında bilmeniz gereken 18 gerçek

 

 

 

 

Etiketler: barbie , Bebek , Oyuncak
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