Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında?

Kendisine 'modacı' denmesine karşı çıkan ve 'terzi yamağı' olduğunu söyleyen Barbaros Şansal, hakkındaki haberler nedeniyle Twitter'a konu oldu. Moda ve magazin dünyasının tanıdık simalarından biri olan Barbaros Şansal’ın hayatı hakkında merak edilenleri derledik.

Aslen Ankaralı olan moda tasarımcısı Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957'de doğdu. Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Barbaros Şansal, Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmüş, eğitimini Londra'da tamamlamıştır. Modacı kişiliğinin yanında LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı kişiliğiyle biliniyor. Bu konudaki görüşlerini de sık sık resmi sayfasından paylaşıyor. Habertürk'te "toplu iğne" ve Skytürk'te "çengel iğne " isimli programları yaptı. "3. SINIF HAMUR KAĞIDA MÜREKKEBİ HAYATLAR" isimli bir Kitap yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera adlı yazarların yazdığı "Moda okulunda öğrendiğim 101 şey" isimli kitabı Türkçeye çevirip yayınladı. Marmara üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesinde "Moda tarihii" dersleri vermektedir