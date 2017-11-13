Barbaros Muratoğlu beraat etti

‘SİLAHLI terör örgütüne yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve 197 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakkındaki hükmü inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2’nci Ceza Dairesi, oybirliğiyle beraat kararı verdi. BAM 2’nci Ceza Dairesi, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkûmiyet kararının kanuna aykırı olduğunu belirterek, ‘örgüte yardım’ suçunun unsurlarının bulunmadığını ifade etti.

KINANABİLİR DAVRANIŞ

İstanbul BAM 2’nci Ceza Dairesi kararında, Barbaros Muratoğlu’nun, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin avukat yapılanmasına dahil olduğu iddia edilen avukatlarla, ‘çalıştığı şirketin vergi davaları ve para cezalarının takibi için kurulmasını sağladığı vekalet ilişkisinde, suç örgütünün amacını gerçekleştirme doğrultusundaki özel kasıtla hareket etmediği’ vurgulandı.

Mahkeme, aksine iddianame ve gerekçeli kararda değinildiği şekliyle suç örgütünün dönemin yargı teşkilatı üzerindeki etkisini kullanmak suretiyle kendi çalıştığı şirket yararına vekalet ilişkisi kurulmasını sağladığını belirtti. Muratoğlu’nun bu yöndeki amacının yani vekalet verilen avukatların FETÖ yapılanmasına dahil olduğunu bilerek ve bu yapının yargıdaki gücünden yaralanmak amacıyla hareket etmesindeki zafiyetin, herhangi bir hukuk normu ile cezalandırılamayacağına, kınanabilir davranış niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Olayda terör örgütüne yardım suçu unsurlarının bulunmadığı, serbest meslek makbuzu karşılığında stopaj ve KDV ödenmesi suretiyle takip edilen davalara ilişkin avukatlık hizmet bedelinin suç örgütünün amacını gerçekleştirme için verilmediği ifade edildi.

CEZA KARARI YASAYA AYKIRI

Kararda, “İlgili şirketin kendi çıkarları doğrultusunda vekalet ilişkisinin kurulması nedeniyle olayda bulunması gereken suç örgütüne yardım özel kasıt ile hareket edilmediği anlaşılmakla suçun unsurlarının oluşmadığı görülmektedir” denildi.

Muratoğlu hakkında örgüt üyeliği suçundan açılmış herhangi bir davanın bulunmadığı, bizzat yargılama sonucunda sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığının belirlendiği vurgulandı.

Yapılan görüşmelerin örgüte yardım kapsamında suç unsuru olarak değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı kaydedildi. Muratoğlu’nun mahkumiyetine dair verilen kararın, kanuna aykırı olup, sanık müdafilerinin istinaf nedenlerinin bu sebeple yerinde olduğu belirtildi.

DÜZELTİLEBİLİR

Ancak bu aykırılığın olayın daha fazla aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmadan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilebilir

nitelikte olduğuna dikkat çeken İstanbul BAM 2’nci Ceza Dairesi, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza

Mahkemesi kararındaki mahkumiyete ilişkin gerekçe kısmı ile hüküm kısmının hükümden çıkartılmasına karar verdi.

UNSURLARI OLUŞMADI

Barbaros Muratoğlu’nun örgüt adına işlediği herhangi bir suçtan bahsedilmediği, atılı bu suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oybirliğiyle beraatine hükmedildi.