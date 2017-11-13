Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Barbaros Muratoğlu beraat etti

    Barbaros Muratoğlu beraat etti

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 16:28 | Son Güncelleme:

    Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu beraat etti. Mahkumiyet kararını bozan temyiz mahkemesi, Muratoğlu'nun haksız yere tutuklu kaldığı süre için tazminat davası açabileceğini de belirtti.

    Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından 6 ay tutuklu kalmıştı.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Haziran'da verdiği kararda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Muratoğlu tahliye edildikten sonra kararı istinaf yasa yoluna götürmüştü.

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bugün verdiği kararda Muratoğlu'nun itirazını haklı bularak alt mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

    Beraat kararında, iddianamede dahi örgüt adına işlenen bir suçtan bahsedilmediği, silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun ise unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

    Kararda, mahkeme masraflarının hazineden karşılanacağı ve Muratoğlu'nun suç işlemediği halde tutuklu kalmasından kaynaklanan mağduriyeti nedeniyle tazminat davası açma hakkının olduğu da ifade edildi.

    Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, Muratoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Barbaros Muratoğlu, kısa bir dönem Ankara’da hukuk danışmanlığı yapan bir avukatla görüştüğü, bu kişilerin sonradan FETÖ üyesi olma iddiasıyla tutuklanmaları ve etkin pişmanlık kapsamında verdikleri çelişkili ifadeler dayanak gösterilerek tutuklanmıştır. O dönemde birçok kuruma hizmet veren bu avukatların başka müvekkilleri hakkında aynı işlemlerin yapılıp yapılmadığı belirli değilken, Muratoğlu’nun bu gerekçeyle tutuklanmasını son derece haksız ve adaletsiz bulmaktayız" demişti.

    Dava sürecinde tanıklar da Muratoğlu lehine ifade vermiş, kendisinin herhangi suça karışmadığını teyit etmişlerdi.

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri