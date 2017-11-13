Barbaros Muratoğlu beraat etti

Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından 6 ay tutuklu kalmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Haziran'da verdiği kararda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Muratoğlu tahliye edildikten sonra kararı istinaf yasa yoluna götürmüştü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bugün verdiği kararda Muratoğlu'nun itirazını haklı bularak alt mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Beraat kararında, iddianamede dahi örgüt adına işlenen bir suçtan bahsedilmediği, silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun ise unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Kararda, mahkeme masraflarının hazineden karşılanacağı ve Muratoğlu'nun suç işlemediği halde tutuklu kalmasından kaynaklanan mağduriyeti nedeniyle tazminat davası açma hakkının olduğu da ifade edildi.

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, Muratoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Barbaros Muratoğlu, kısa bir dönem Ankara’da hukuk danışmanlığı yapan bir avukatla görüştüğü, bu kişilerin sonradan FETÖ üyesi olma iddiasıyla tutuklanmaları ve etkin pişmanlık kapsamında verdikleri çelişkili ifadeler dayanak gösterilerek tutuklanmıştır. O dönemde birçok kuruma hizmet veren bu avukatların başka müvekkilleri hakkında aynı işlemlerin yapılıp yapılmadığı belirli değilken, Muratoğlu’nun bu gerekçeyle tutuklanmasını son derece haksız ve adaletsiz bulmaktayız" demişti.

Dava sürecinde tanıklar da Muratoğlu lehine ifade vermiş, kendisinin herhangi suça karışmadığını teyit etmişlerdi.