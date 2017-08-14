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    Barajın kapakları açıldı, 17 kişi mahsur kaldı

    İHA
    14 Ağustos 2017 - 23:16Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:17

    Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl’ü ziyaret için tabiat parkına gelen 17 kişilik kafile, baraj kapaklarının açılıp suyun yükselmesi üzerine Mavi Göl’de mahsur kaldı.

    Edinilen bilgilere göre, Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl’ü daha yakından görmek için dereden karşıya geçen 17 kişilik grup, baraj kapaklarının açılıp su seviyesinin yükselmesi üzerine dereden geçemeyerek şelalenin bulunduğu alanda mahsur kaldı.

    SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

    Olayı haber alan Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ile Giresun Belediyesi İtfaiyesi ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Tekrardan kapatılan baraj kapaklarının ardından su seviyesi düşmeye başladı. İtfaiye erleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

    Etiketler: Giresun , Dereli , Kuzalan Tabiat Parkı
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