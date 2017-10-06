Barajda öneri bekliyoruz

TSK’NIN YERİNE GEÇEYİM DEMİYORLAR

“(Seçim barajı) Geçmişten bu yana seçim sistemlerinde baraj tartışılıyor. Makul bir seviyeye de indirilemedi. Partilerin geçmişten bu yana tartışıp üzerinde uzlaştıkları metinler vardır. O metinleri masaya koyabilirler, orada tartışma devam eder. Baraj konusunda biz bir öneri bekliyoruz. Hazırlığımız var ama onu herkesten evvel söylemenin bir anlamı yok.



(AK Parti’de istifalar) MHP’nin bir kuralı var. Bir başka partinin içişlerine karışmaz, bir başka partiyi de kendi içişlerine karıştırmaz. Belediye başkanları neden istifa ediyor, biz bunu düşünmeyiz. Onların içişlerine karışmayız.



(Kerkük için ‘5 bin ülkücü gönüllü hazır’ sözleri) Bizim bu konuda ortaya koyduğumuz görüşler CHP’nin ne hayalinde var ne hülyasında var ne rüyasında var. O bakımdan bizi anlayamazlar. Biz en az 5 bin ülkücü hazır olarak beklemektedir diyoruz. Neyi beklediğimizi de söylersek... MHP, en az 5 bin ülkücünün hazır olarak beklemesini ifade ederken konuya vurgulama yapıyor. TSK’nın yerine geçeyim demiyor. Pazar günü Ankara’da Kerkük üzerinde ülkücülerle buluşmanın ilk adımını atacağız.



(Partiden ayrılanlar ve Aşık Veysel’in torunu işkadını Çiğdem Özer’in, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılması) Program ve tüzük üzerinde çalıştıklarını duyuyoruz. Fakat çok yakından takip etmiyoruz. İlgilenmiyoruz da. Kurucular kurulunda, ülkücü olmayan isimlerden ne kadar getiriyoruz onlara bakıyorlar. Aşık Veysel’in torunu siyasete atılırsa bir anlam kazanır. Dikkate almak lazım. Böyle büyük bir ozanın Meclis’te kendi ailesinden biriyle temsil edilmiş olması, Türkiye’deki birtakım konulardaki olgunlaşmanın ne noktaya geldiğinin güzel bir işareti kabul edilir.



(Beşiktaş) Şampiyonlar Ligi maçlarını takip ediyoruz. Grubun birincisi durumunda. Kartallar yüksekten uçuyor. Kartalın yalnız uçtuğunu biliyorum da kargaların sürüyle uçtuğunu duymamıştım.”