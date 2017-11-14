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    Baraja 1.5 milyon yavru şabut

    DHA
    14.11.2017 - 22:56 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA'da DSİ 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün tesislerinden üretilen 1.5 milyon yavru şabut balığı Atatürk ve Karakaya Barajı’na bırakıldı.

    134 hektar üzerine kurulu yaklaşık 20 milyon balık yetiştirme kapasitesine sahip olduğu için Ortadoğu'nun en büyük balık üretim merkezi olarak bilinen Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği'nde bu yıl üretilen 1.5 milyon şabut balığı kontrollü olarak Atatürk ve Karakaya baraj göllerine bırakıldı.

    DEĞERLİ BALIK
    Şabut, Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde yaşayan bir tatlı su balığıdır. Lezzetli olduğu için ekonomik değeri yüksektir. Daha önce İsrail’de de yetişen bu balık, domuz etinin haram kabul edilmesi nedeniyle alternatif arayan Yahudiler tarafından tüketilmeye başlanmış ve sonrasında da kutsal kabul edilmiştir. Bugün israil’de bulunmamaktadır.

    Etiketler: Şanlıurfa , baraj gölü , gazetehaberleri
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