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    'Baraj bizim için problem değil'

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    12.11.2017 - 00:46 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkez binasının açılışını dün yaptı. Miting havasında düzenlenen törende önce partililere hitap eden ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, özetle şunları söyledi:

    BU BİR KADIN HAREKETİ
    “25 Ekim’de partimiz kuruldu, ne oldu 29 Ekim’de herkes iyi oldu, kimse hastalanmadı. Meğer bizi yönetenler turp gibi sağlıklıymış. Bunu anlamak için İYİ Parti’nin kurulması gerekiyormuş. Bu hareket bir kadın hareketidir. İYİ Parti kuruldu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı ‘bayanları’ öğrendi. Kadınları ihmal ettiklerini söyledi.

    ATATÜRKÇÜ OLDULAR
    Adalet yaralıdır, kalkınma ortadan kalmıştır. Gemicikler, şirketler… Yahu nasıl bir şeydir bu? Bir baltaya sahip olamamış çocuk, dünyanın en zenginleri arasına giriyor. Kuruş kuruş, bu binanın bile hesabını veririz. Siz nasıl kurdunuz, ben o dönemleri bilirim. 2010’da FETÖ’cü oldular, 2011’de bebek katili PKK’nın başına eş oldular ‘ne büyük bilge’ dediler. 2017 referandumunda milliyetçi oldular, şimdi de Atatürkçü oldular. Baraj ister 10 olsun ister 7 olsun, bizim açımızdan bir problem teşkil etmiyor. Partimiz kurulma aşamasında anket ekibimiz sahaya çıktı. 19.5 civarında ‘kesinlikle oy veririm’ diyen vatandaş var.

    DOKUNULMAZLIĞIM YOK 
    Benim ne dokunulmazlığım var, ne başka bir şeyim var, 22 aydır ‘proje’ diyorsunuz. Alt tarafı yalnız başına bir kadın. Varsa elinizde bir belge tutuklayın gitsin. Böyle bir proje var ben de bunun merkeziysem dokunulmazlığım yok, tutun ensesinden götürün. Mıy mıy söylüyorsunuz, siz devletin sahibisiniz, bu varsa elinizde gelin yapın. Pasaport almadım kaçtı denmesin diye. Hodri meydan. 7 sülalemde, gidin köyüme bakın bir tane FETÖ’cü bulun ben siyaseti bırakacağım.”

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri
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