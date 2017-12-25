Baraj açılışa yetişsin diye işçiyi ölüme gönderdiler

A ydın’ın İncirliova ilçesinde inşa edilen İkizdere Barajı, eski Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ağustos 2010‘da açılacaktı. İddiaya göre DSİ yetkilileri, barajın yapımını üstlenen Limak ve Limas ortaklığı yetkililerinden, törende çekilecek görüntü için deşarj vanasından iki dakika süreyle su akıtılmasını istedi.

Şantiye müdürü Rebii Erol Ankay da hattın açılışa yetişmesi için taşeron MMT Mühendislik adlı şirkete talimat verdi. Şirket de ustabaşı Ali Karadaş’a sisteme su verilmesi için emir verdi. Karadaş, “Boruların destek betonlaması olmadığı için endişelerinin bulunduğunu” söyledi. Çünkü vanalı boru, suyun basıncına karşı sabitlenmemişti. Bu uyarısına rağmen Karadaş, 3 Ağustos gecesi su akıtma testi için tünele girdi. Suyun akıtılması ile borular birbirinden ayrıldı. Su kütlesi Karadaş’ın bulunduğu noktaya doğru geri hücum etti. 64 yaşındaki Karadaş boğularak öldü.

Şantiye Müdürü Rebii Erol Ankay, şantiye şefi Cahit Barut ve MMK Mühendislik’ten Ahmet Akyol’a ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava 2014‘te bitti. Karadaş’ın asli kusurlu olduğu, üç sanığın ise tali kusurlu oldukları sonucuna varıldı. Barut beraat ederken, Akyol ve Ankay’a birer yıl sekizer ay hapis cezası verildi. İki ceza ertelendi.

YEDİ YIL SONRA ADALET

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 19 Ekim’de kararı bozdu. Daire Barut’un suyun açılacağını bilmesine rağmen işçilerin güvenliğine ilişkin tedbirleri almadığını, su verilmesine karşı koymadığını, insiyatifi işçilere bıraktığını belirterek, beraat değil, ceza verilmesini istedi. Tehlike riski ortadan kaldırılmadan, betonlama ve mesnetlemeler yapılmadan, tazyik testi olmadan, borunun açılış törenine yetiştirilmesi için alelacele geceleyin denemesi yaptıran ve su verdiren Ankay’ın asli kusurlu olduğu vurgulandı. Karadaş tarafından uyarılan Ankay’ın “Benim açılışım var. Su verilsin, birşey olmaz” diyerek, durumun vehametini ısrarla dikkate almadığı ifade edildi. Ankay’ın ‘bilinçli taksirle’ hareket ettiği vurgulanarak, iki yıldan altı yıla kadar ceza verilmesi ve cezanın yarı oranına kadar arttırılması istendi. Dava 17 Nisan 2018’de yeniden görülmeye başlanacak.