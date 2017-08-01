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    Bar saldırısında ölen Türk kahraman ilan edildi!

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 15:04Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 15:37

    Almanya'da Konstanz kentinde bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Öğütlü, (51) Iraklı bir saldırgan tarafından öldürülmesinin ardından kahraman ilan edildi. Alman Bild gazetesi, Öğütlü'nün önceki gün çalıştığı gece kulübünü muhtemel bir saldırıdan kurtarırken öldürüldüğünü ve birçok kişinin hayatını kurtararak bir 'kahraman' gibi görüldüğünü yazdı.

    Almanya'da oldukça etkili Hells Angels bir motorsiklet grubunun tanınan isimlerinden Björn E., Facebok'tan yaptığı duyuruda, "O, başkalarının hayatı için kendi hayatını verdi, bunun için ona derin bir saygı duymamız gerekiyor. Onun kahramanca davranışına büyük bir saygı ve tanınma hak ediyor" ifadelerini kullandı.

    Almanya merkezli bild.de haber sitesi ise Türkiye kökenli Ramazan Öğütlü'nün sadece işini yaparken, diğer insanların hayatı için öldüğünü yazdı. Almanya'daki saldırı ilk etapta potansiyel bir terör saldırısı olarak düşünülmüş, daha sonra olayın terörle bağlantılı olmadığı açıklanmıştı.

    Bar saldırısında ölen Türk kahraman ilan edildi

    Almanya'nın Konstanz kentinde dün bir diskoya düzenlenen saldırının sebebinin, saldırganın eniştesi olan kulübün işletmecisi ile arasındaki ailevi problemlerden kaynaklandığını duyurdu.

    Konstanz Savcısı Johannes-Georg Roth basın açıklamasında saldırganın Irak vatandaşı olduğunu, Almanya'ya 1991 yılında 8 yaşında mülteci olarak geldiğini açıkladı. Eyalet İçişleri Bakanlık Müşteşarı Martin Jaeger saldırının dini motifli bir saldırı olmadığını söyledi.
    Saldırganın, 15-20 mermi kullanan M-16 model Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullandığı makineli tüfeği saldırganın nereden bulduğu henüz bilinmiyor.

     

     

    Etiketler: almanya , Konstanz , alman
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