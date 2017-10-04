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    Banyoda düşen THY Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci hayatını kaybetti

    Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)
    04.10.2017 - 00:37 | Son Güncelleme:

    KÜÇÜKÇEKMECE’deki evinde banyo sırasında ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Türk Hava Yolları(THY) Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, hayatını kaybetti. Şekerci, Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın THY ziyaretinde kendisine eşlik etmiş ve Muslera'ya günün anısına uçuş sertifikası vermişti.

    Alınan bilgiye göre, THY Uçuş Eğitim Başkanı ve aynı zamanda kaptan pilot olan Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı. Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Banyoda düşen THY Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci hayatını kaybetti

     

    Etiketler: Sedat Şekerci , THY , THY Uçuş Eğitim Başkanlığı
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