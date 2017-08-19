Bannon’dan savaş ilanı: Silahlarıma kavuştum

Breitbart’ın Genel Yayın Yönetmeni Alex Marlow, “Popülist-milliyetçi hareket bugün daha güçlü” dedi. Bannon da muhafazakâr Weekly Standart’a yaptığı açıklamada, “Artık serbestim. Silahlarımı elime geri aldım. Birileri benim için ‘Barbar Bannon’ demişti. Kesinlikle muhalefeti ezeceğim. Hiç şüphe yok. Breitbart’ta muazzam bir makina oluşturdum. Şimdi geri dönüyorum, ne bildiğimi biliyorum, bu makinayı ateşleyeceğim” dedi. Bannon’ın özellikle Beyaz Saray’da karşı kanatta yer alan Trump’ın damadı Jared Kushner, kızı Ivanka Trump, Genel Sekreter John Kelly’yi hedef alabileceği yorumları yapılıyor.