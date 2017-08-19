MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Bannon’dan savaş ilanı: Silahlarıma kavuştum

    Bannon’dan savaş ilanı: Silahlarıma kavuştum

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 23:24Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 23:24

    DONALD Trump’ın seçilmesinde önemli rol oynayan Steve Bannon, Beyaz Saray’dan ayrılır ayrılmak popülist Breitbart haber sitesinin başına geri döndü.

    Breitbart’ın Genel Yayın Yönetmeni Alex Marlow, “Popülist-milliyetçi hareket bugün daha güçlü” dedi. Bannon da muhafazakâr Weekly Standart’a yaptığı açıklamada, “Artık serbestim. Silahlarımı elime geri aldım. Birileri benim için ‘Barbar Bannon’ demişti. Kesinlikle muhalefeti ezeceğim. Hiç şüphe yok. Breitbart’ta muazzam bir makina oluşturdum. Şimdi geri dönüyorum, ne bildiğimi biliyorum, bu makinayı ateşleyeceğim” dedi. Bannon’ın özellikle Beyaz Saray’da karşı kanatta yer alan Trump’ın damadı Jared Kushner, kızı Ivanka Trump, Genel Sekreter John Kelly’yi hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

    Etiketler: Steve Bannon , ABD , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri