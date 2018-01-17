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    Bannon’a büyük jüri önünde ifade çağrısı

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Başkan Donald Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’ın geçen hafta büyük jüri önünde ifade vermeye çağrıldığını yazdı.

    Bannon, Kasım 2016’daki başkanlık seçimleri sırasında Trump’ın ekibiyle Rusya arasındaki bağlantıları araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller’in soruşturması kapsamında sorgulanacak. NYT’ın soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, mahkeme celbinin Bannon’ın soruşturmanın hedefinde olmadığını gösterdiği ifade edildi. Kaynak, mahkeme celbinin bir müzakere taktiği olabileceğini de sözlerine ekledi. Buna göre; Mueller, Bannon’ı Washington’daki soruşturma ofisinde sorgulamaya ikna etmek için büyük jüri celbi göndermiş olabilir.

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